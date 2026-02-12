用存款繳遺產稅 須多數決

為減少繼承人須另外籌措現金繳納遺產稅的煩惱，財政部台北國稅局表示，繼承人可比照遺贈稅法中「多數決」規定，向國稅局申請以被繼承人遺產中的存款繳納遺產稅。

台北國稅局說明，稅捐繳納以現金為原則，以遺產繳納遺產稅時，遺產中的存款應優先於其他種類遺產，但遺產為全體繼承人公同共有，為兼顧納稅人權益，若未能取得全體繼承人同意以遺產存款繳納時，可由繼承人過半數與其應繼分合計過半數同意，或繼承人應繼分合計逾三分之二同意提出申請。

舉例來說，被繼承人陳先生（化名）過世後，繼承人為子女陳大哥、陳二哥，及已身故的陳大姐之二名子女（代位繼承人），共計四人，應納遺產稅為300萬元。陳先生遺有存款500萬元，繼承人陳大哥、陳二哥（兩人應繼分合計為三分之二）向國稅局申請以遺產中之存款繳納遺產稅。