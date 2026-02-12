快訊

聯合報社論／綠能目標又跳票，意外的是賴政府仍未覺悟

高科技出口管制 增18項

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

經濟部國際貿易署昨（11）日公告修正戰略性高科技貨品及軍商兩用貨品管制清單，新增高階3D列印設備、先進半導體設備、量子電腦等18項貨品。廠商若出口清單上管制貨品，須事先向國際貿易署申辦戰略性高科技貨品輸出許可。

貿易署強調，公告修正戰略性高科技貨品及軍商兩用貨品管制清單，是在國際合作下防阻貨品遭用於武擴活動之風險，並非禁止出口。若經貿易署審核該出口交易無武擴風險，將核予輸出許可，准許廠商出口。

貿易署表示，為使我國管制貨品清單內容與國際出口管制組織接軌，協助廠商做好出口管制，經參考瓦聖那協議、核子供應國集團、飛彈技術管制協議、澳洲集團及禁止化學武器公約等國際出口管制規範與公約，援例提出「軍商兩用貨品及技術出口管制清單」及「一般軍用貨品清單」之修正。

經濟部每年均參考國際規範，修正上述清單，此一做法與友盟國家相同。

貿易署去年11月預告後，昨日公告修正出口管制清單，此次新增高科技管制項目計18項，主要有三大項，第一是高階3D列印設備。

第二項是先進半導體設備，包括互補金屬氧化物半導體（CMOS）積體電路、低溫冷卻系統、掃描電子顯微鏡（SEM）設備、低溫晶圓測試設備等半導體相關設備。

第三項是量子電腦相關電子組件及零件。

此外，貿易署表示，原清單內容修正及勘誤，「軍商兩用貨品及技術出口管制清單」及「一般軍用貨品清單」共修正127處，主要修正內容為規格定義、原註解說明、編輯勘誤等文字調整，未有重大變更。

