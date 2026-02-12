北市節能建築 房屋稅可減5%

台北市長蔣萬安昨（11）日宣布，今年7月1日起，針對首次取得內政部發給建築能效標示第一級以上證書的房屋，房屋標準單價可減價5％，減稅期限最高十年，預估300戶受惠，每年減稅利益約1,000萬元。由於自今年7月上路，會反映在明年5月稅單。

台北市去年通過「2025台北市自願檢視報告」，在淨零永續專章提出台北的淨零行動，為鼓勵建築物取得建築能效標示，蔣萬安昨日表示，台北市率全國之先，從今年7月1日開始，首度取得建築能效第一級以上的房屋，可享有5％房屋稅減稅優惠，且未來符合條件的促參案件也同樣適用減稅優惠。

台北市財政局長胡曉嵐表示，財政局針對取得內政部建築能效標示「第1級、第1+級（近零碳）或第0級（淨零）」的房屋，推動全國首創房屋標準單價減價措施，這不管是針對既有或新完工房屋，都可適用，標示有效期間五年內，屆滿前經主管機關延續認可者，可再延長五年，也就是最長可減價十年。

財政局官員提醒，很多既有建築都標榜淨零或通過國外認可，這些既有房屋只要在今年7月後取得內政部證書，同樣也可適用減稅優惠。以目前盤點既有符合建築能效、但沒有申請內政部證書的房屋大約有300戶，預估每年稅損約1,000萬元。

想要適用減稅優惠，首先申請人（屋主、起造人、管委會）必須要向台灣建築中心申請評定，取得評定書之後，再向內政部建築研究所申請認可，取得內政部發給的建築能效標示證書後，內政部會主動通報台北市稅捐稽徵處，稅處就會在房屋稅單上自動將房屋稅標準單價減價5％。

以一棟八年十層、每層二戶、每戶800坪的商辦大樓為例，每戶每年可減少4萬元房屋稅，全棟十年減稅期間可減少800萬元；若是一棟兩年十層、每層十戶、每戶25坪的住宅大樓為例，每戶每年可減少1,000元房屋稅。同時，這項租稅優惠也可用非自住稅率上，等於是在計算囤房高稅率前先打95折。