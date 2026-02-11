快訊

差點當上泰國總理！專訪皮塔：政治可以失望但不絕望

徐欣瑩今登記初選 數度哽咽：登記不是妥協、而是戰鬥開始

北市府推節能降稅新政 房屋稅「大減稅」商辦大樓年省80萬元

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市府今辦「都更領航、節能降稅」新政記者會，台北市財政局長胡曉嵐說明房屋稅5%減稅優惠的申請辦法。記者林佳彣／攝影
北市府今辦「都更領航、節能降稅」新政記者會，台北市財政局長胡曉嵐說明房屋稅5%減稅優惠的申請辦法。記者林佳彣／攝影

北市府推動「節能降稅」新政，全國首創房屋標準單價減價措施7月1日上路，首次取得建築能效標示第1級以上的房屋，可享有房屋稅5%減稅優惠，延續認可得再延長5年、最高達10年。

北市住都中心與財政局今辦「都更領航X節能降稅」記者會，不只宣布今年公辦都更10案招商齊發，也推動全國首創房屋標準單價減價措施。

財政局長胡曉嵐表示，北市要達到2050淨零排放的目標，關鍵之一就在建築物；北市去年1月率先實施北市淨零排放管理自治條例，也於2024年開始要求市有新建物要達建築能效1級以上。

胡曉嵐說，財政局也在思考如何用租稅獎勵的措施，讓更多企業和市民一起投入節能建築。內政部建築能效標示第1級到第7級，財政局的優惠對象鎖定「第1級、第1+級（近零碳）或第0級（淨零）」的房屋，推動房屋稅標準單價減價5%。

她指出，住都中心今年招商10件公辦都更案，都必須達第1級以上建築能效標示，意即只要參與住都中心招商案，都是財政局的減稅對象。

胡曉嵐提及申辦方法，屋主、起造人或管委會向財團法人台灣建築中心申請能效的評定，評定後，再向內政部建築研究所申請能效的標示和證書。她強調，北市府已跟內政部協調好，內政部核發證書同時，就會通知北市稅捐稽徵處，稅捐處將主動幫房屋減稅。

她舉例，屋齡8年、10層樓、每層2戶的商辦大樓為鋼骨造，每戶每年房屋稅原是80萬元，經取得建築能效標示第1+級證書後，馬上節省4萬元房屋稅，10年省40萬元，全棟20戶共省稅800萬元。

胡曉嵐說，住宅大樓也可以，屋齡2年、10層樓、每層10戶的鋼筋混凝土造建物，取得建築能效標示第1+級證書，每戶每年可省1000元，整棟百戶10年可省100萬元。

市長蔣萬安今上午與李同場出席新政「都更領航、節能降稅」記者會。記者林佳彣／攝影
市長蔣萬安今上午與李同場出席新政「都更領航、節能降稅」記者會。記者林佳彣／攝影

建築物 公辦都更 房屋稅 北市
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

輝達與北市府完成簽約、全球海外總部進駐北士科 專家：補漲行情來了

第二總部有影？蔣萬安：若輝達有意願一樣全力協助

輝達海外總部落腳北士科 北市府簽122億地上權合約

蔣萬安出示與輝達簽約正本 預告上萬個工作機會要來了

相關新聞

1月稅收年增逾2成 去年全年稅收修正後創新高

財政部11日公布今年1月稅收統計，1月實徵淨額為2,644億元，年增20.5％，主因為農曆春節落點不同及股市交易熱絡，以...

個人藝拍所得 有條件享優稅

財政部台北國稅局表示，個人提供古董、藝術品在我國參加拍賣會之所得，屬《所得稅法》規定的「財產交易所得」，必須經文化部核准...

假日到職 可線上加保勞保

春節假期將至，勞動部昨（10）日表示，勞工如果在連假期間到職，投保單位要辦理勞工保險、就業保險及勞工職業災害保險加保，可...

房屋申報自住 戶籍要遷入

不少民眾過年前趕著搬進新屋，因忙著過戶常少了申請適用自住優惠稅率的最後一步。高雄市稅捐處表示，民眾取得房屋後如供自住，即...

財政部：春節出入境留意攜帶物品 依法辦理申報

春節連假即將到來，財政部關務署今天表示，旅客入出境時務必留意所攜帶物品，並依法辦理相關申報，包括攜帶超過1.5公升自用免...

所得、扣除額分開提供 四樣態

5月將迎來報稅季，財政部高雄國稅局表示，個人如有隱私考量，希望申請所得、扣除額資料分開提供，或不提供扣除額資料，可自2月...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。