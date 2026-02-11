北市府推節能降稅新政 房屋稅「大減稅」商辦大樓年省80萬元

北市府推動「節能降稅」新政，全國首創房屋標準單價減價措施7月1日上路，首次取得建築能效標示第1級以上的房屋，可享有房屋稅5%減稅優惠，延續認可得再延長5年、最高達10年。

北市住都中心與財政局今辦「都更領航X節能降稅」記者會，不只宣布今年公辦都更10案招商齊發，也推動全國首創房屋標準單價減價措施。

財政局長胡曉嵐表示，北市要達到2050淨零排放的目標，關鍵之一就在建築物；北市去年1月率先實施北市淨零排放管理自治條例，也於2024年開始要求市有新建物要達建築能效1級以上。

胡曉嵐說，財政局也在思考如何用租稅獎勵的措施，讓更多企業和市民一起投入節能建築。內政部建築能效標示第1級到第7級，財政局的優惠對象鎖定「第1級、第1+級（近零碳）或第0級（淨零）」的房屋，推動房屋稅標準單價減價5%。

她指出，住都中心今年招商10件公辦都更案，都必須達第1級以上建築能效標示，意即只要參與住都中心招商案，都是財政局的減稅對象。

胡曉嵐提及申辦方法，屋主、起造人或管委會向財團法人台灣建築中心申請能效的評定，評定後，再向內政部建築研究所申請能效的標示和證書。她強調，北市府已跟內政部協調好，內政部核發證書同時，就會通知北市稅捐稽徵處，稅捐處將主動幫房屋減稅。

她舉例，屋齡8年、10層樓、每層2戶的商辦大樓為鋼骨造，每戶每年房屋稅原是80萬元，經取得建築能效標示第1+級證書後，馬上節省4萬元房屋稅，10年省40萬元，全棟20戶共省稅800萬元。

胡曉嵐說，住宅大樓也可以，屋齡2年、10層樓、每層10戶的鋼筋混凝土造建物，取得建築能效標示第1+級證書，每戶每年可省1000元，整棟百戶10年可省100萬元。