1月稅收年增逾2成 去年全年稅收修正後創新高

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
財政部。聯合報系資料照／記者陳儷方攝影
財政部。聯合報系資料照／記者陳儷方攝影

財政部11日公布今年1月稅收統計，1月實徵淨額為2,644億元，年增20.5％，主因為農曆春節落點不同及股市交易熱絡，以證券交易稅增加274億元、營業稅增加63億元、綜合所得稅增加46億元較多。

另外，經納計部分遞延入帳稅款，去年12月賦稅收入修正為2,066億元，較原初步統計增加365億元，其中營業稅、綜合所得稅及營利事業所得稅分別上修189億元、58億元及44億元。

經過修正，去年全年實徵淨額為3兆7,879億元，創下歷年新高，較2024年增加0.7％；較預算數短少143億元、達成率99.6％，其中中央政府短少251億元、達成率99.1％，地方政府短少19億元、達成率99.8％，中央特種基金則高出128億元、達成率108.5％。

今年一月稅收的三大增加主力中，證交稅的部分，因1月上市上櫃股票平均每日成交值為9,107億元，且去年農曆春節主要落在1月，1月交易日數相對增加6日，致證交稅實徵淨額439億元，較上年同月增加274億元、年增1.7倍。

綜合所得稅1月實徵淨額527億元，年增9.6％，主因盈餘分配與權利金所得扣繳稅款俱增，惟薪資所得因去年同期適逢農曆春節推高基數，本月扣繳稅款相對減少，則抵銷部分增幅。

營業稅1月實徵淨額1,122億元，年增5.9％，主因國內需求穩定，且資通與視聽產品、礦產品、電子零組件等進口稅額增加，但出口暢旺，適用外銷零稅率營業人申請退稅亦增，抵銷部分增幅。

財政部 稅款
