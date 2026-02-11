聽新聞
房屋申報自住 戶籍要遷入

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

不少民眾過年前趕著搬進新屋，因忙著過戶常少了申請適用自住優惠稅率的最後一步。高雄市稅捐處表示，民眾取得房屋後如供自住，即使申報契稅時已填寫附聯申報「自住」，仍要記得在房屋稅開徵40日前遷入戶籍，辦妥登記，才能適用自住稅率課徵房屋稅。

囤房稅2.0於2024年7月上路，民眾要申請自住房屋適用優惠稅率1.2％，須符三大條件，包括無出租或供營業情形；供本人、配偶或直系親屬實際居住使用且完成戶籍登記；本人、配偶及未成年子女全國合計三戶以內。

稅捐處指出，本人、配偶及未成年子女於全國僅持有一戶房屋，供自住且房屋現值在一定金額內，可適用全國單一自住用稅率1％。

稅捐處表示，民眾取得房屋時，以契稅申報書附聯申報自住，但本人、配偶或直系親屬當時仍未在該屋設立戶籍登記的話，務必記得在2026年3月23日前完成戶籍登記，5月開徵的房屋稅才能依自住稅率課徵。

房屋稅 高雄市
