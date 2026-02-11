聽新聞
0:00 / 0:00
房屋申報自住 戶籍要遷入
不少民眾過年前趕著搬進新屋，因忙著過戶常少了申請適用自住優惠稅率的最後一步。高雄市稅捐處表示，民眾取得房屋後如供自住，即使申報契稅時已填寫附聯申報「自住」，仍要記得在房屋稅開徵40日前遷入戶籍，辦妥登記，才能適用自住稅率課徵房屋稅。
囤房稅2.0於2024年7月上路，民眾要申請自住房屋適用優惠稅率1.2％，須符三大條件，包括無出租或供營業情形；供本人、配偶或直系親屬實際居住使用且完成戶籍登記；本人、配偶及未成年子女全國合計三戶以內。
稅捐處指出，本人、配偶及未成年子女於全國僅持有一戶房屋，供自住且房屋現值在一定金額內，可適用全國單一自住用稅率1％。
稅捐處表示，民眾取得房屋時，以契稅申報書附聯申報自住，但本人、配偶或直系親屬當時仍未在該屋設立戶籍登記的話，務必記得在2026年3月23日前完成戶籍登記，5月開徵的房屋稅才能依自住稅率課徵。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。