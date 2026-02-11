假日到職 可線上加保勞保

春節假期將至，勞動部昨（10）日表示，勞工如果在連假期間到職，投保單位要辦理勞工保險、就業保險及勞工職業災害保險加保，可善用三種線上申報方式，辦理勞工到職加保作業。

首先，若是當日申報，假日可透過勞保局「e化服務系統」申報勞工加、退保。

其次，若要提前預辦，在勞工預定到、離職日起前十日內，也可線上預辦到、離職日加、退保；第三，若要於次一上班日申報，在假日後第一個上班日，也可線上申報勞工自到、離職日加、退保。

勞動部表示，投保單位如尚未申請為勞保局網路申辦單位，應在假日後第一個上班日，填具加、退保申報表，在表內註明「到、離職日適逢假日欲更正加、退保」字樣，並檢附勞工到、離職證明文件郵寄或親送勞保局，保險效力一樣可自到、離職日當日開始或停止。