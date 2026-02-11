聽新聞
假日到職 可線上加保勞保

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

春節假期將至，勞動部昨（10）日表示，勞工如果在連假期間到職，投保單位要辦理勞工保險、就業保險及勞工職業災害保險加保，可善用三種線上申報方式，辦理勞工到職加保作業。

首先，若是當日申報，假日可透過勞保局「e化服務系統」申報勞工加、退保。

其次，若要提前預辦，在勞工預定到、離職日起前十日內，也可線上預辦到、離職日加、退保；第三，若要於次一上班日申報，在假日後第一個上班日，也可線上申報勞工自到、離職日加、退保。

勞動部表示，投保單位如尚未申請為勞保局網路申辦單位，應在假日後第一個上班日，填具加、退保申報表，在表內註明「到、離職日適逢假日欲更正加、退保」字樣，並檢附勞工到、離職證明文件郵寄或親送勞保局，保險效力一樣可自到、離職日當日開始或停止。

離職 保險 勞保
相關新聞

個人藝拍所得 有條件享優稅

財政部台北國稅局表示，個人提供古董、藝術品在我國參加拍賣會之所得，屬《所得稅法》規定的「財產交易所得」，必須經文化部核准...

房屋申報自住 戶籍要遷入

不少民眾過年前趕著搬進新屋，因忙著過戶常少了申請適用自住優惠稅率的最後一步。高雄市稅捐處表示，民眾取得房屋後如供自住，即...

財政部：春節出入境留意攜帶物品 依法辦理申報

春節連假即將到來，財政部關務署今天表示，旅客入出境時務必留意所攜帶物品，並依法辦理相關申報，包括攜帶超過1.5公升自用免...

所得、扣除額分開提供 四樣態

5月將迎來報稅季，財政部高雄國稅局表示，個人如有隱私考量，希望申請所得、扣除額資料分開提供，或不提供扣除額資料，可自2月...

非公發公司須申報大股東資料

經濟部商業署昨（9）日表示，依《公司法》規定，約75萬家非公開發行公司應於每年3月31日前，申報「公司董事、監察人、經理...

