個人藝拍所得 有條件享優稅

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部台北國稅局表示，個人提供古董、藝術品在我國參加拍賣會之所得，屬《所得稅法》規定的「財產交易所得」，必須經文化部核准的拍賣活動，才可享有分離課稅優惠，否則拍賣收入應併入當年度綜合所得，依照累進稅率課徵綜所稅。

為爭取台灣成為亞洲藝術品交易中心，文化部在2021年修正《文化藝術獎助及促進條例》，自2021年5月21日起，經文化部認可的文化藝術事業，在我國境內辦理文物或藝術品展覽、拍賣活動，可向文化部申請核准，針對拍賣藝術品的財交所得，可採分離課稅。

官員解釋，一般拍賣案件，是以成交價減除成本費用後併入所得（若無法認定成本費用時，以6％純益率計算所得），併入個人綜所稅申報，採累進稅率，稅率在5％至40％間。

符合文化藝術獎助及促進條例採分離課稅者，是由舉辦拍賣活動的文化藝術事業擔任扣繳義務人，直接在給付成交價款時扣稅，計稅方式是以成交價6％為所得額，並依20％稅率扣稅，也就是說，是以成交價的1.2％扣稅，相對優惠。不過稅局強調，必須經過文化部核准，才能適用分離課稅。

舉例來說，許先生（化名）2024年在國內參加拍賣會，出售一件收藏超過20年的古董瓷器，成交價格500萬元，但這場拍賣會未經文化部核准，許先生也未將這筆所得併入當年綜所稅申報，遭國稅局查獲。因瓷器年代久遠，許先生無法提出原始取得成本及費用證明文件，也查不到實際所得，因此依拍賣成交價額6％計算。

文化部 藝術 分離課稅
