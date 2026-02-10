快訊

幾乎多一根停板 台積電盤後鉅額交易上看2,000元…封關上看34,000點？

《世紀血案》未獲授權就開拍 全體演員發聯合律師聲明「阻止上映」

已當6屆議員 新北議員周雅玲宣布「裸退」：這個時間點轉變滿好的

財政部：春節出入境留意攜帶物品 依法辦理申報

中央社／ 台北10日電
財政部。聯合報系資料照
財政部。聯合報系資料照

春節連假即將到來，財政部關務署今天表示，旅客入出境時務必留意所攜帶物品，並依法辦理相關申報，包括攜帶超過1.5公升自用免稅酒、超過200支免稅捲菸、價值超過2萬美元的黃金，或總價值超過等值新台幣50萬元的寶石等，均應主動向海關申報。

財政部關務署副署長蘇淑貞今天於例行記者會表示，農曆春節期間是旅遊與返鄉出入境人潮高峰，海關循例安排輪值人力，服務出入境旅客及辦理通關業務。

蘇淑貞表示，旅客入出境時務必留意所攜帶物品，並依法辦理相關申報，倘若漏未申報或攜帶未經檢疫的豬肉製品等禁止輸入物品，將遭受重罰，請務必注意相關規定，以免因小失大。

根據現行「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」規定，年滿18歲旅客得攜帶不限瓶數的自用免稅酒1.5公升；年滿20歲旅客得攜帶自用免稅捲菸200支或雪茄25支或菸絲1磅，以及符合衛福部核定通過健康風險評估審查的指定菸品200支。

關務署提醒，旅客若攜帶超額菸酒、新台幣超過10萬元、人民幣超過2萬元、外幣現鈔或無記名有價證券總值超過1萬美元、黃金價值超過2萬美元，或攜帶總價值超過等值新台幣50萬元且超越自用目的的鑽石、寶石及白金，均應填報中華民國海關申報單，並主動向海關申報。

根據關務署統計，近3年查獲旅客攜帶超額黃金案件，112年共9案、總計11.63公斤；113年共16案、15.01公斤；114年61案、17.81公斤。至於豬肉及其製品方面，113年共1154件1006公斤。

蘇淑貞重申，旅客入境時，請再三確認攜帶的行李內是否有含肉製品、水果等應施檢疫物品，或未經核定通過健康風險評估審查的加熱菸與其必要的組合元件等物品，若經海關查獲，將移由相關主管機關裁處沒入及罰鍰。

蘇淑貞呼籲，旅客若對所攜帶行李物品是否屬不得輸入或必須申報存有疑問，可先洽詢海關，或於出境時向海關出境服務檯、入境時至紅線台洽詢。

海關 免稅 財政部
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

北市警維護春節前交通 延長基隆路調撥車道時間

春節賞車好時機！台灣奧迪推「心禮遇」專案 全車系享 5 年保固、多元零利率

整理包／過年垃圾車哪天來？9天連假把握這2天 全台春節清運時間一次看

春節住房不亂漲！台東啟動旅宿房價查核 最高可罰5萬元

相關新聞

財政部：春節出入境留意攜帶物品 依法辦理申報

春節連假即將到來，財政部關務署今天表示，旅客入出境時務必留意所攜帶物品，並依法辦理相關申報，包括攜帶超過1.5公升自用免...

所得、扣除額分開提供 四樣態

5月將迎來報稅季，財政部高雄國稅局表示，個人如有隱私考量，希望申請所得、扣除額資料分開提供，或不提供扣除額資料，可自2月...

非公發公司須申報大股東資料

經濟部商業署昨（9）日表示，依《公司法》規定，約75萬家非公開發行公司應於每年3月31日前，申報「公司董事、監察人、經理...

普發現金1萬元 95%民眾已領取

全民普發現金1萬元，領取期限至4月30日，已有超過2,251萬人領取、約占95％，財政部昨（9）日表示，民眾若在13日1...

公設保留地移轉 有條件免土增稅

依《都市計畫法》指定的公設保留地，都市計畫書若規定以徵收或區段徵收方式取得，或未明文規定取得方式，均適用《土地稅法》規定...

尾牙獲贊助應列收入報稅 出錢捐贈列報為交際費

企業舉辦尾牙，應留意各項費用列支方式。財政部南區國稅局表示，在聯歡活動時若收到往來廠商出資認捐尾牙餐費或捐助摸彩品獎項，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。