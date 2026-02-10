公設保留地移轉 有條件免土增稅

依《都市計畫法》指定的公設保留地，都市計畫書若規定以徵收或區段徵收方式取得，或未明文規定取得方式，均適用《土地稅法》規定免徵土增稅；但台南市財稅局指出，若規定以「市地重劃」方式取得，這筆公設保留地無法免徵土增稅。

台南市財稅局表示，依照土地稅法規定，公共設施保留地被徵收時可免徵土增稅，徵收前移轉也同樣應為免稅，以維護租稅公平。

因此適用免徵土增稅的土地，必須符合「依都市計畫法指定的公設保留地，且該公設保留地將由政府依法以徵收方式取得」為要件，若以市地重劃方式取得，地主仍將參與分配土地權利，且重劃後第一次移轉時，其土增稅可減徵40％。

因此，政府以徵收方式取得公設保留地，及以重劃方式取得，對地主權利損益情形有別。