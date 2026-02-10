普發現金1萬元 95%民眾已領取
全民普發現金1萬元，領取期限至4月30日，已有超過2,251萬人領取、約占95％，財政部昨（9）日表示，民眾若在13日18時後、及春節九天連假期間登記，款項會在假期結束後第一個營業日（即2月23日）入帳。
財政部指出，在相關部會合作下，普發現金整體作業順利，截至2月8日止，已超過2,251萬人領取普發現金1萬，尚未領取者應於領取期限前，透過登記入帳、ATM領現及郵局臨櫃等方式領取。
財政部提醒，民眾採登記入帳方式領取普發現金，在登記當日18時前完成登記並經檢核成功，款項會於當日入帳，於當日18時後或在假日完成登記，款項會在次一營業日入帳。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。