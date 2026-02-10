普發現金1萬元 95%民眾已領取

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

全民普發現金1萬元，領取期限至4月30日，已有超過2,251萬人領取、約占95％，財政部昨（9）日表示，民眾若在13日18時後、及春節九天連假期間登記，款項會在假期結束後第一個營業日（即2月23日）入帳。

財政部指出，在相關部會合作下，普發現金整體作業順利，截至2月8日止，已超過2,251萬人領取普發現金1萬，尚未領取者應於領取期限前，透過登記入帳、ATM領現及郵局臨櫃等方式領取。

財政部提醒，民眾採登記入帳方式領取普發現金，在登記當日18時前完成登記並經檢核成功，款項會於當日入帳，於當日18時後或在假日完成登記，款項會在次一營業日入帳。

普發現金 財政部 郵局
