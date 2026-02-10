非公發公司須申報大股東資料

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

經濟部商業署昨（9）日表示，依《公司法》規定，約75萬家非公開發行公司應於每年3月31日前，申報「公司董事、監察人、經理人及持有股份（或出資額）超過10%股東」資料，此為法定義務，若經通知限期未改正將可開罰。

商業署長蘇文玲強調，非公發公司若經通知限期未改正，將處代表公司之董事5萬元以上50萬元以下罰鍰，經通知仍未改正者，按次處50萬元以上500萬元以下罰鍰，至改正為止，其情節重大者，得廢止公司登記。

蘇文玲表示，為強化洗錢防制，2018年通過公司法第22條之1規定，非公發公司須於3月完成公司負責人及主要股東資訊年度申報，以提升公司資訊透明度。至於公開發行公司則循「證交法」，適用更嚴格的資訊揭露。

商業署表示，每年「公司負責人及主要股東資訊申報平台」的年度申報自3月1日至3月31日，除了國營事業公司（指中央政府持股50%以上事業）與公開發行公司外，無限公司、兩合公司、有限公司、非公開發行股份有限公司，包含創櫃板等，都要申報，即使是已辦理停業公司，也須在3月31日前完成年度申報。

集保公司經理張貴盛表示，集保公司受託經濟部建置申報平台，集保公司會於2月下旬依公司在申報平台所填寫的聯絡資料，主動以電子郵件提醒公司於3月31日前完成年度申報，目前約有75萬家要申報。

商業署表示，非公發公司可透過電腦、平板或手機，將2025年截至12月底止有關「公司董事、監察人、經理人及持有股份（或出資額）超過10%股東」資料，上傳至申報平台。

往年申報過的公司，進入年度申報作業點選「匯入前次申報資料」，確認無誤後，點選「確認申報」即可完成年度申報。

平台 股東 董事
