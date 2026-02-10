所得、扣除額分開提供 四樣態

5月將迎來報稅季，財政部高雄國稅局表示，個人如有隱私考量，希望申請所得、扣除額資料分開提供，或不提供扣除額資料，可自2月15日至3月16日止提出申請，主要有四種樣態。

第一，本人與配偶分開提供所得及扣除額資料；第二，已成年子女、直系尊親屬（如父母、祖父母）或兄弟姊妹申請與納稅義務人分開提供所得及扣除額資料；第三，不提供本人全部扣除額資料；第四，不提供本人醫藥及生育費扣除額資料。另外如不希望適用稅額試算，也同樣可在這段期間內提出申請。

隨著家庭型態多元，部分納稅人因與配偶分居、在年度中離婚，所得不想讓另一半知道等情形，希望選擇分開查調所得資料，可把握規定申請期間。

國稅局表示，納稅人本人、配偶、受扶養直系尊親屬、已成年子女或兄弟姐妹等，如考量涉及隱私，可透過網路申請，或以書面向戶籍所在地國稅局申請所得及扣除額資料分開提供，不提供本人全部扣除額資料或不提供本人醫藥及生育費扣除額資料。

國稅局指出，民眾可透過財政部電子申報繳稅服務網線上申請；如向國稅局申請，應將申請書及身分證影本，以郵寄、傳真或臨櫃方式送戶籍所在地國稅局辦理。

國稅局提醒，申請後當年度及以後年度的所得及扣除額資料，就會分開提供或不提供，不用每年申請。另在2024年綜所稅結算申報書上已勾選「夫妻分居」欄項，納稅人與配偶的2025年所得及扣除額資料也會分開提供，不用再申請。

另外，國稅局提供綜所稅稅額試算服務，符合一定條件的民眾，國稅局會先幫民眾試算綜所稅。