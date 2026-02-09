貨櫃屋改裝店面 課房屋稅

貨櫃屋近年使用型態日益多元，已跳脫過去「貨櫃」外型，及暫置於空地使用，甚至部分民眾以貨櫃屋作為居住、作為營業或倉儲用途。台南市財政稅務局表示，貨櫃屋如經改裝為住家、店面，符合房屋稅條例定義，就要課徵房屋稅。

「房屋」指固定在土地上的建築物，供營業、工作或住宅用者。房屋稅是以各種房屋及增加該房屋使用價值的建築物為課徵對象。

由於貨櫃屋並無傳統建築型態，常被相關業者宣稱可「免繳房屋稅」。

財稅局解釋，貨櫃屋如經改裝後「固定」設置於土地上，作為住家、店面、辦公室使用，雖外觀看似臨時，但已具備遮風避雨功能，且無法隨時移動，已屬房屋稅課稅範圍，貨櫃屋所有人應主動申報設立房屋稅籍。