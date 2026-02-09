快訊

宜蘭民宅火警釀兩死！租客逃生不及 全身多處燒成焦黑送醫不治

尾牙獲贊助應列收入報稅 出錢捐贈列報為交際費

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
稅務示意圖。 聯合報系資料照片
企業舉辦尾牙，應留意各項費用列支方式。財政部南區國稅局表示，在聯歡活動時若收到往來廠商出資認捐尾牙餐費或捐助摸彩品獎項，應列入其他收入，並申報營所稅；反之，出錢贊助往來廠商尾牙餐費或捐出獎項，則應列報為交際費。

農曆春節前不少企業舉辦尾牙慰勞員工過去一年辛勞，同時提供抽獎。南區國稅局表示，企業舉辦歲末尾牙及抽獎活動時，相關活動成本（費用）與接受往來廠商贊助，都要符合稅務規定。

尾牙餐飲支出費用方面，依勞動部過去函釋，尾牙宴請員工聚餐，屬企業慰勞員工活動，非由職福會主辦的聚餐，因此尾牙聚餐費用不宜動支職工福利金。國稅局指出，在此情況下，企業應以「其他費用」列支。

抽獎禮品方面，企業為尾牙所購買抽獎獎品，在購入時取得發票所含進項稅額，依營業稅法規定不能申報扣抵銷項稅額，獎品送出後免視為銷售貨物、免開立統一發票，但需對中獎員工依法扣繳稅款及申報扣繳憑單。

若企業以自行生產產品或購入的存貨，轉為抽獎活動禮品，這筆支出已轉列其他費用，該生產成本或進貨成本不得再重複列報於成本。

舉例來說，A公司買進十台掃地機器人，進貨成本12萬元，進項稅額6,000元，進貨時已申報扣抵銷項稅額；尾牙時，公司決定拿出來當作摸彩獎品，應依時價開立以自己為買受人的統一發票，且不得再申報扣抵銷項稅額。

若企業收到往來廠商出資認捐尾牙餐費或捐助摸彩品獎項時，不管是贊助餐費或捐贈摸彩獎品，都應列入其他所得，並併入營所稅課徵。反過來看，公司去贊助往來廠商尾牙餐費或捐助獎品，應列報為交際費，並注意不得超過相關限額規定。

尾牙 活動 國稅局
