新聞中的法律／規劃遺囑信託 留意四關鍵

在高資產族群與家族傳承的法律實務中，遺產規劃的核心早已不只是「如何分配」，而是「如何確保遺產被妥善使用」。傳統遺囑多著眼於財產歸屬，一旦完成繼承登記或遺贈交付，法律關係即告終結；然而，若繼承人年紀尚輕、理財能力不足，或家族結構複雜，一次性取得大量資產，反而可能衍生揮霍、糾紛甚至風險。在此情況下，「遺囑信託」逐漸成為高資產家族常見的制度選擇。

所謂遺囑信託，是指立遺囑人在生前於遺囑中明確指示，將其全部或部分遺產於身故後交付信託，並指定受益人及給付條件。實務上，立遺囑人身故後，遺囑先由遺囑執行人負責辦理遺產稅申報及清償債務，剩餘財產再交付受託人（多為銀行）依信託條件管理與給付。

相較於一般遺囑「一次性、點對點」的財產交付，遺囑信託更像是一條「長期管理機制」。財產並非立即移轉給繼承人，而是依立遺囑人預先設定的時間或條件，例如年齡、出國留學或結婚等，分期或附條件給付，使遺產成為可持續運用的資源。

從法律功能來看，一般遺囑重點在於「分配」，遺囑信託核心在於「管理」，著重於遺產如何使用、何時給付。前者在完成過戶後即告任務完成，後者則可能持續數十年，直到信託目的達成。

遺囑信託的風險控管價值，在實務案例中屢見不鮮。如果以名人案例來看，像是香港知名藝人沈殿霞身故時，其女兒鄭欣宜年僅21歲，沈殿霞生前即透過信託安排，約定女兒在35歲前每月僅能領取固定生活費，待心智成熟後方能全權動用資產。不僅避免遺產遭揮霍，也讓繼承人得以在穩定保障下逐步學習理財，成為遺囑信託保護下一代的典型案例。

反觀國內曾引發高度關注的「5億元高中生案」，年僅18歲的繼承人短時間內承受巨額財富，卻未建立相應保護機制，最終釀成憾事。若能事前透過遺囑信託設計分期給付或限定用途，或可降低突發性財富帶來的衝擊與風險。

規劃遺囑信託時，法律實務上有四項關鍵不可忽視。首先，遺囑本身必須符合法定形式要件，《民法》明定五種遺囑方式（自書、公證、密封、代筆、口授），務必符合法定要件。一旦遺囑因格式錯誤被宣告無效，後續信託規劃將隨之瓦解。

其次，必須妥善配置「遺囑執行人」與「信託監察人」。遺囑執行人負責在身故後申報遺產稅、處理債務，並將資產交付給受託人信託；若無此角色，繼承人可能會因不願放棄資產掌控權而拒絕配合，導致信託無法啟動。而信託監察人則負責監督受託人是否依約定條件給付，確保受益人權益。

第三，注意「特留分」法律紅線，遺囑信託原則上不能侵害繼承人的特留分。規劃時，應先精算各繼承人的應繼份，並針對特留分部分做出適當配置。

最後，應與受託人事先簽訂契約。雖遺囑是單獨行為，但信託契約涉及受託人的受託意願與管理費用。建議在生前便與遺囑執行人確認擔任意願，並與受託人約定未來遺產交付信託內容，並簽立「受任同意書」。

（本文由竑德法律事務所主持律師王翼升口述，記者余弦妙採訪整理）