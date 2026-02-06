大S過世一年「信義豪宅還在名下」 地政士曝原因

快訊

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
豪宅「台北信義」。記者游智文／攝影
豪宅「台北信義」。記者游智文／攝影

藝人大S徐熙媛過世已1年，但資料顯示，名下豪宅「台北信義」並未過戶，仍登記在她名下，引發關注。正業估價師事務所所長鄭文在表示，可能是當事人稅務複雜，稅捐機關還在釐清金流、遺產稅尚未申報完成。

鄭文在表示，資產較多的重要人物往生，國稅局通常會抓往生者過世前兩年的金流，查看是否有贈與情事，因為被繼承人死亡前二年內贈與他人或親人財產，仍算作被繼承人的財產，必須併入遺產總額課稅。

他表示，他承接的案子，資產較多的，有時國稅局清查時間甚至長達兩三年，名下房子必須等到清查完畢，完稅之後才能過戶，大S豪宅一年了還在她名下，並不特別。

鄭文在表示，民眾往生多年，名下房子仍未過戶他人，也可能是無人出面繼承。依土地法第73條規定，土地或建物權利人死亡，繼承人應自被繼承人死亡之日起6個月內向地政事務所申請繼承登記。

不少人因為沒有子嗣，或因爭產糾紛，沒人申請繼承登記，如果超過一年，地方地政機關會公告繼承人於三個月內聲請登記，逾期仍未聲請者，則由地政機關予以列冊管理，不過有不可歸責於聲請人事由，期間會予扣除。

鄭文在表示，大S情況應該單純就是清查遺產作業程序，由於不可歸責於聲請人事由，因此僅管相隔一年，不會有罰緩或列入無人繼承遺產情況。

中信房屋研展室副理莊思敏表示，根據媒體報導，大S曾買入信義計畫區多戶豪宅，包括「台北信義」，「冠德遠見」、「國家藝術館」。以大S購屋的時間推來看，3大豪宅買進總價合計約近8億元，顯示大S驚人財力。

大S 遺產稅 豪宅
