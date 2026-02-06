快訊

名下2億資產已轉移…百歲人瑞與68歲看護登記結婚 證婚人身分曝光

憲法法庭再判決違憲…蔡宗珍3大法官拒評議 再轟：5人判決不合法

「豆腐媽媽」替身墜樓畫面曝光 金鐘視帝怒轟民視劇組：沒預算就不要跳

北美成台商投資關鍵地區 資誠：留意非稅務風險

中央社／ 台北6日電

全球供應鏈重組，北美成為台商海外投資關鍵地區，資誠（PwC）今天宣布成立台美一站式服務平台，協助企業取得稅務減免及重視非稅務風險；KPMG則提醒，美國稅務環境正處於重大轉折期，赴美時務必建立可即時呈現業務與技術活動的文件機制，以降低潛在稅務成本。

資誠聯合會計師事務所所長暨執行長徐聖忠今天表示，根據「2026全球暨台灣企業領袖調查報告」，近4成台灣企業鎖定美國作為首選投資地。但要在北美市場穩健落地並擴張，企業須前置規劃、整合資源，以系統化方式降低不確定性，協助台灣企業順利在北美布局。

徐聖忠說明，PwC Taiwan將與PwC US合作，攜手打造台美一站式服務平台，由兩地會計師協助企業規劃美國市場進入與擴展，涵蓋策略、稅務、交易、審計、法務、監管及人才組織等議題。

資誠美國業務負責人蘇宥人分析，企業赴美投資分為3階段：第1是投資規劃，依據公司適性選擇最優的公司形態與稅務結構；第2為營運啟動，依據行動計劃啟動營運，部署金流、人力與據點；第3是永續經營，確保長期合規，進行風險控管與布局未來。

PwC US稅務服務合夥人方振錚舉例，美國政府針對特定產業提供稅務優惠，如半導體及新能源，因此，台灣企業拓展美國市場應尋求專業建議，確保取得符合企業需求的稅務減免，並重視非稅務風險，如州及地方稅、薪資與移民、人資與僱傭、資料隱私與出口管制等政策動態，將合規要求整合於策略規劃與日常營運中。

資誠人資管理顧問公司董事長桂竹安強調，美國就業法規嚴格，企業應建立兼具合規與競爭力的人資體系，包括招募、國際人才流動、留才、薪酬公平、移民或工作簽證許可、勞資關係等領域，也應加強對多元文化的認知及跨國團隊的領導力，避免無意識偏見。

同時，面對美國稅務環境正處於重大轉折期，KPMG美國所美國稅務高級經理陳沐子舉例，受限於美國稅局人力流失、預算縮減與執法策略調整，審查件數雖下降，但對大型企業、跨境交易與高風險項目的查核反而更集中，特別是移轉訂價、研發抵減及半導體投資補貼等議題。

陳沐子提及，美國稅局加強使用人工智慧（AI）進行風險選案，使被選入的案件審查深度更高，對文件充分性、邏輯一致性與活動證據的要求更加嚴格；提醒台商赴美時務必建立可即時呈現業務與技術活動的文件機制，確保移轉訂價與成本分攤具備完整支持，明確界定研發支出與資金流向。

陳沐子提醒，也要善用預先訂價協議（APA）、申報前協議（PFA）與其他爭議預防工具，降低日後查核的不確定性，因為，唯有提前準備與強化合規，才能有效降低爭議與潛在稅務成本。

美國 資誠
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

【看！新聞】胃麻痺、突發性失明！？美國爆瘦瘦針大規模訴訟

速滑、花滑、高山滑雪實力強 米蘭冬奧美國有望創紀錄奪16金

怕被ICE「卡瓦諾式攔檢」 公民開始把護照掛胸前

美國軟體業股價潰跌波及債券 引發擴散憂慮

相關新聞

大S過世一年「信義豪宅還在名下」 地政士曝原因

藝人大S徐熙媛過世已1年，但資料顯示，名下豪宅「台北信義」並未過戶，仍登記在她名下，引發關注。正業估價師事務所所長鄭文在...

擁三房找姻親設籍 享自住優惠稅率

農曆春節即將到來，許多首購族及換屋族趁過年前搬入新家，象徵除舊布新。為避免被課徵囤房稅，財政部表示，幫新家申報「自住房屋...

經銷獎勵金 列報進貨折讓

營業人如因進貨累積達一定金額，而賣家依經銷契約給予獎勵金時，財政部台北國稅局提醒，應依照「進貨折讓」處理，因進貨折讓而收...

農地挪作他用 要課地價稅

台南市政府財政稅務局提醒，不少民眾會將閒置農地，或是部分農地挪作他用，若變更非農業使用，例如搭設鐵皮屋作為倉庫、鋪設水泥...

海外投資損失 同年度扣抵

國人近年頻繁向海外開發投資項目，財政部南區國稅局提醒，個人申報基本所得額，如有海外財產交易損失，只能從同年度海外財產交易...

頂樓加蓋、陽台圍用注意 新竹市房屋稅全面清查漏稅處罰鍰

新竹市稅務局即日起至11月30日止，展開115年度房屋稅籍清查作業，針對房屋新建、增建、改建及使用情形變更等全面查核，若...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。