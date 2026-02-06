農地挪作他用 要課地價稅

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

台南市政府財政稅務局提醒，不少民眾會將閒置農地，或是部分農地挪作他用，若變更非農業使用，例如搭設鐵皮屋作為倉庫、鋪設水泥地面作為車庫、甚至以貨櫃屋形式為超商等營業使用，都不符合農業使用規定，需要一般用地稅率課徵地價稅

王老先生有一塊農地，因年紀大了，無法從事耕作，於是出租給廠商堆置雜物、鋪設水泥地，方便讓車輛進出。台南市政府財政稅務局解釋，王先生農地已非作農業使用，即違規使用，因此喪失課徵田賦外，應自變更非農業使用次年改為一般用地稅率課徵地價稅，因地價稅採累進課徵，也就是王先生應繳納地價稅也跟著增加。

台南市政府財政稅務局解釋，作農業使用之農業用地，依規定是課徵田賦（目前停徵），如果變更非農業使用，例如搭設鐵皮屋、車庫、鋪設水泥地面、堆放碎沙、石等，甚至經營工廠、超商等營業使用，都不符合農業使用規定，依照一般用地稅率課徵地價稅。

農業 地價稅 農地
