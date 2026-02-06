經銷獎勵金 列報進貨折讓

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

營業人如因進貨累積達一定金額，而賣家依經銷契約給予獎勵金時，財政部台北國稅局提醒，應依照「進貨折讓」處理，因進貨折讓而收回的營業稅額，應從發生進貨折讓的當期進項稅額中申報扣減。

現今消費市場競爭激烈，企業為促進銷售，往往於經銷契約訂定獎勵金機制，若客戶在一定期間累積進貨達一定金額，則給予獎勵金，以激勵客戶提高績效。

依營業稅法相關規定與及財政部函釋規定，營業人如在進貨累積達一定金額，而依經銷契約自賣家取得獎勵金，屬進貨折讓，應出具「銷貨退回、進貨退出或折讓證明單」，並於發生進貨折讓之當期申報扣減進項稅額。

台北國稅局指出，這份證明單「開立發票」欄內，只需填列起始期間取得第一張統一發票號碼，及在「退貨或折讓內容」欄「品名」項下，註明「彙開」字樣及起訖期間，免予填列原取得之各張統一發票號碼。

舉例來說，甲公司與經銷商乙公司簽訂經銷契約，合約約定只要乙公司季度進貨累積超過400萬元，甲公司即以進貨總額2％支付獎勵金。在2025年第3季，乙公司進貨累積達到525萬元，因進貨累積金額達標，甲公司於2025年10月15日支付乙公司10.5萬獎勵金。

因此，依照規定，乙公司應於取得獎勵金時出具「銷貨退回、進貨退出或折讓證明單」，並於申報114年9-10月營業稅時，申報扣減進項金額10萬元及稅額五千元。

台北國稅局呼籲，營業人因進貨累積達一定金額，而依經銷契約自賣家取得獎勵金，如有漏未申報進貨折讓之情事者，在未經檢舉、未經稅捐稽徵機關或財政部指定調查人員進行調查前，自動向所在地國稅局分局、稽徵所或服務處補報並補繳所漏稅款者，可依規定，加計利息免予處罰。

契約 國稅局 營業稅
