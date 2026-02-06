擁三房找姻親設籍 享自住優惠稅率

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
房屋示意圖。 記者游智文／攝影
房屋示意圖。 記者游智文／攝影

農曆春節即將到來，許多首購族及換屋族趁過年前搬入新家，象徵除舊布新。為避免被課徵囤房稅財政部表示，幫新家申報「自住房屋稅率」時，別忘符合自住的三要件之一是需要本人、配偶或直系親屬實際居住並於該屋辦竣戶籍登記。直系親屬包括血親及姻親，也就是岳父母、公婆、女婿、媳婦等，都符合資格。

依照囤房稅2.0規定，若為自住房屋，可適用較低稅率1.2％，或本人、配偶及未成年子女全國僅持有一戶房屋，供自住且房屋現值在地方政府所訂一定金額以下者，稅率再降至1％（全國單一自住）。

但財政部提醒，自住房屋必須符合房屋無出租或供營業使用；本人、配偶或直系親屬實際居住使用並於該屋辦竣戶籍登記；本人、配偶及未成年子女全國合計三戶（含）以內等三大條件。

不少民眾反映，雖然擁有三戶以內房屋，但因為子女未成年，可能為了工作或學籍無法平均分配「設籍」或實際居住。對此，財政部提醒，設籍的對象除了本人及配偶外，直系親屬（含血親及姻親），例如父母、祖父母、岳父母、公婆、女婿、媳婦、子女、孫子女等，也都符合資格。

財政部表示，房屋稅2.0新制（囤房稅2.0）自2024年7月1日起施行，去年首次開徵。為維護納稅義務人權益，納稅義務人應於每年期房屋稅開徵40日以前，向房屋所在地地方稅稽徵機關申報，經核准後，5月開徵的房屋稅即可按較輕稅率課徵。財政部提醒，今年期房屋稅自住住家用房屋（自住房屋）辦竣戶籍登記及申報期限為今年3月23日，不像去年可延長。

財政部強調，逾期未設籍或未申報，當期將依照非自住房屋稅率，也就是法定稅率為2％至4.8％課徵，稅金將呈倍數成長，呼籲納稅義務人於今年3月22日以前至戶政機關辦竣戶籍登記，並向房屋所在地地方稅稽徵機關申報，經稽徵機關核准，房屋稅就可享自住優惠稅率。

房屋稅 財政部 囤房稅
擁三房找姻親設籍 享自住優惠稅率

