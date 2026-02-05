春節連續假期將至 財部：加速進口酒類查驗

快訊

中央社／ 台北5日電

農曆春節假期將至，財政部今天表示，為了讓業者可以在9天假期前順利辦理通關，國庫署已協調相關檢驗單位配合加速完成已取樣送驗酒品的檢驗，並提醒業者須於時限內盡快提出相關申請。

財政部國庫署副署長小惠今天在例行記者會表示，進口酒類衛生查驗制度自95年1月1日實施以來，申請案件量從95年僅約1萬多件，至114年已逾8萬件，數量大幅增加。

馬小惠說明，由於115年2月14日至2月22日為農曆春節連續假期，考量春節期間酒類消費量相對會比平常高，因應業者年前進口酒品銷售需求，國庫署會協調檢驗單位，在年前最後一天上班日，加速完成已取樣送驗酒品的檢驗。

馬小惠提醒，對於農曆春節前申請進口酒類查驗書面核放的案件，請業者務必於2月13日下午5時前提出申請，除有特殊情形，國庫署原則於當日下班前全部審理完畢。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

國庫署 春節
