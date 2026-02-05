頂樓加蓋、陽台圍用注意 新竹市房屋稅全面清查漏稅處罰鍰

新竹市稅務局即日起至11月30日止，展開115年度房屋稅籍清查作業，針對房屋新建、增建、改建及使用情形變更等全面查核，若有漏稅者，除補繳應納稅額外，並按所漏稅額處以2倍以下罰鍰。

新竹市稅務局長蘇蔚芳指出，本次清查重點在於核對房屋地址、實際建造面積、構造別及使用情形等，是否與房屋稅籍資料相符。常見未申報或漏報情形，包括頂樓增建、陽台圍用、超高房屋增建夾層，以及廠房增改建或農地違建等。

蘇蔚芳提醒，如查有與稅籍登載不符時，將依實際情形變更適用稅率或更正面積，並以書面通知納稅人。清查人員實地勘查時，均會配戴識別證，必要時也將丈量房屋面積，請納稅義務人協助與配合。

稅務局提醒，房屋如有新建、增建或改建情形，應於建造完成之日起30日內申報房屋稅籍；房屋使用情形如有變更，應於115年期房屋稅開徵40日前完成申報（即3月22日，因適逢假日展延至3月23日），當期即可適用變更後稅率；逾期申報者，則自次期開始適用。未依規定之期限申報，因而發生漏稅者，除補繳應納稅額外，並按所漏稅額處以2倍以下罰鍰。

稅務局補充，為協助民眾瞭解房屋稅2.0新制內容，稅務局官網設有「房屋稅2.0專區」，提供宣導動畫、懶人包及常見問答(Q&A)等資訊，歡迎多加利用。如有相關疑問，亦可至稅務局網站查詢，或撥03-5225161分機401至418、0800-000321或1999市民服務專線，將有專人提供協助。