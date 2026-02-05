陸製進口特定鋁箔繼續課徵反傾銷稅 財政部公告進行落日調查

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

財政部關務署表示，對自中國大陸產製進口特定鋁箔繼續課徵反傾銷稅案，財政部於5日公告進行落日調查，以維護國內產業公平合理貿易環境。

關務署說明，我國於2021年8月31日公告對自中國大陸產製進口特定鋁箔課徵反傾銷稅並溯自110年2月22日實施，課徵期間將於2026年2月21日屆滿5年，財政部於2025年8月12日公告，國內同類貨物產業代表如認為有繼續課徵之必要者，得於公告翌日起1個月內提出申請。原案申請人中鋼鋁業股份有限公司於114年9月5日提出繼續課徵之申請。

關務署進一步說明，依據申請人提供之資料，可合理懷疑如停止對涉案貨物課徵反傾銷稅，傾銷及損害可能繼續或再度發生，因此財政部決定進行調查。

本案之調查程序及時限，依據平衡稅及反傾銷稅課徵實施辦法第44條第4項規定，財政部應自公告進行調查之日起6個月內完成傾銷調查認定，並通知經濟部；經濟部應自公告進行調查之日起展開產業損害調查，於接獲財政部通知之翌日起2個月內完成認定，並通知財政部。財政部則應於接獲經濟部通知之翌日起10日內，提交該部關稅稅率審議小組審議是否繼續課徵反傾銷稅。

反傾銷稅 財政部
