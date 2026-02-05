列支業務交際費 有上限

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部台北國稅局表示，包括建築師、律師、會計師等執行業務者全年列支的交際費總額，依規定不得超過各業別核定執行業務收入之交際費限額比例，並應取具合法憑證及證明與業務有關。

台北國稅局指出，依執行業務所得查核辦法規定，執行業務者列支之交際費，經取得合法憑證並查明與業務有關者，准予核實認定。但全年支付總額，不得超過核定執行業務收入之標準。例如建築師、保險業經紀人為7％；律師、會計師、記帳士、記帳及報稅代理人、技師、地政士5％；其他3％。

國稅局官員表示，最新公布的個人網紅申報綜所稅規定，因為是屬於執行業務者中的「表演者」，同樣也可以符合列支的交際費的相關規定，不能超過全年核定執行業務收入3％。也就是說，若當年度申報執行業務70萬元，列支交際費不得超過2萬1,000元。

舉例來說，台北國稅局近期查核某地政士事務所2023年執行業務所得申報案件，該事務所申報全年收入總額2,620萬元，列報交際費支出128萬元，雖未超過規定得列報核定執行業務收入5％限額131萬元。

但查業者提示之統一發票支出內容發現，除了招待及餽贈客戶之餐費與禮品支出93萬元外，還包含購買廚具、棉被、衣服及化粧品等生活日用品支出共35萬元，因該事務所無法合理說明購買生活日用品支出與業務相關，核與查核辦法規定不符，致遭剔除補稅。

台北國稅局提醒，執行業務者列支或申報交際費用，除應注意各業別限額之相關規定外，並應與業務有關，以免遭剔除補稅。

國稅局 台北 記帳
