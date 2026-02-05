營業稅適用零稅率 留意三點

隨著營業人進出口貿易往來頻繁，財政部高雄國稅局表示，在實務上常發現營業人不熟悉法令規定，導致申報營業稅適用零稅率銷售額時發生錯誤。為協助營業人正確申報，高雄國稅局特別彙整常見樣態，發現最常犯的錯誤就是「申報時點」，提醒營業人要留意相關規定以免申報錯誤。

高雄國稅局指出，進出口貿易業者一定要確認正確的申報時點，以外銷貨物的業者，若是報經海關出口者，申報所屬期別為報關日；若是非經海關出口之小額貨物，也就是離岸價格在5萬元以下貨物，委由郵局或快遞業者運送出口，申報所屬期別為郵局或快遞業者核發執據日。至於外銷勞務的業者，與外銷有關之勞務或在國內提供在國外使用之勞務，申報所屬期別為收款日。

至於第二個常見錯誤就是證明文件，高雄國稅局表示，外銷貨物除經海關出口免檢附證明文件外，申報「非經海關出口」部分，務必依規定檢附證明文件，例如郵局或快遞執據影本、外匯水單等，特別提醒，實務上常見營業人透過個人（員工或親友）以隨身、手提方式搭機攜帶貨物出國交付國外買受人，因未依規定報關，將無法取得證明文件，不符申報適用零稅率。此外，為簡化申報程序，營業人可多加利用網路申報系統之「附件上傳」功能傳送相關證明文件。

外銷貨物退回且未復運出口者，應申報銷貨退回。高雄國稅局解釋，營業人外銷貨物因故退運回國內，且不再復運出口銷售者，營業人應依規定填具「銷貨退回或折讓證明單」，並檢附復運進口證明文件（例如進口報單等），於退回當期申報於營業人銷售額與稅額申報書之「零稅率銷貨退回」欄，作為當期零稅率銷售額之減項。

最後，還需要注意外銷退回金額之匯率計算應一致。高雄國稅局指出，營業人外銷貨物發生銷貨退回復運進口時，其銷貨退回金額之計算，應依照「原貨物出口時」申報適用零稅率銷售額之匯率計算，不得誤以復運進口時之匯率計算，以免造成申報金額錯誤。