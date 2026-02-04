凱博觀點／遺囑資產分配 須專業規劃

經濟日報／ 唐瑋
凱博聯合會計師事務所唐瑋嬪。 凱博／提供
「等我不在了，我的資產就讓二個女兒平均繼承，所以我不需要特別立遺囑。」客戶林先生有一天向我們表達了他的想法。這種看法在實務上並不少見，你認同嗎？

試想幾個狀況：林先生身故後，因為沒有遺囑，也未留下資產備忘錄，導致女兒不清楚林先生在海外有哪些銀行存款、有哪些公司股權，即使想辦理繼承也無從著手。

而針對林先生台灣境內資產，查調財產清單並發現，A房產價值與B房產加存款合計價值相當。而兩個女兒都想繼承B房產加存款，希望對方去繼承A房產，因兩人無法獲致共識來簽署遺產分割協議，故無法辦理繼承過戶。

另一位王先生持有一家BVI公司100%股權，且是唯一董事。當王先生過世後，其子女委任我們辦理BVI公司股權繼承。海外繼承程序費時數月，在此期間，因王先生過世，無董事履行公司業務、無法進行銀行交易，致公司業務停擺。必須待子女繼承股權、成為股東後，再召開股東會議選舉新任董事，屆時公司業務及銀行交易才能恢復正常。

這些情形都是客戶委託我們辦理繼承案件時，常會遇到的困難。

如果前述案例中林先生有留下遺囑，列出所有財產明細，並在遺囑中指定哪一個女兒繼承哪一部分的財產，可避免前述問題。

而遺囑是一種「分配」，也僅僅是分配而已。「如何合法進行遺產贈與稅規劃？」「如何避免子孫一次性繼承過多財富？」「子孫未來不會管理資產怎麼辦？」這些都不是遺囑能解決的問題，而是需要專業傳承規劃。（作者唐瑋嬪是台灣及大陸註冊會計師）

銀行 董事 股東會

