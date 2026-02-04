屋頂搭簡易棚架 免房屋稅
依規定，若搭建具有頂蓋、樑柱或牆壁的棚架，屬增加房屋使用價值的建築物，應併同房屋核課房屋稅。但有些民眾搭棚架只有供「隔熱」或「防漏」使用，且未設門窗、牆壁，屏東縣政府財稅局表示，這類簡陋棚架免予課徵房屋稅。
依房屋稅條例，房屋稅以附著於土地之各種房屋，及增加該房屋使用價值之建築物，都是課徵對象，也就是說不少民眾搭建頂樓加蓋、房屋鄰地擴建等，已經符合有屋頂、有樑柱、有牆壁等情況，這樣就必須連同原本的房屋建物課徵房屋稅。
屏東財稅局表示，有些民眾搭建屋頂棚架僅供「隔熱」或「防漏」使用，且未設門窗、牆壁，同時未供其他用途使用，此類簡易棚架，予課徵房屋稅。
財稅局進一步解釋，有些民眾在屋頂棚架設有門窗、牆壁，或雖然未設牆壁，但可以遮風避雨，所以將多隔出來空間放置物品、晾曬衣物等供遮陽防雨以外之目，這樣就屬於增加房屋使用價值，應依法課徵房屋稅。。
財稅局提醒，若欲辦理免稅，儘速向房屋所在地的稽徵機關申報。
