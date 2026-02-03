明年減稅措施曝！每人免稅額調至10.1萬 租屋單身者免稅門檻64.4萬

財政部今天表示，近年推動優化所得稅制，106年度起基本生活費不予課稅且逐年調整金額，並配合物價指數調整各項扣除額，明年5月報稅時每人免稅額將調高至新台幣10.1萬元，加計標準扣除額、薪資所得及身心障礙特別扣除額，以租屋自住的單身上班族為例，免稅門檻為64.4萬元。

新春將至，財政部今天發布新聞稿說明近年綜合所得稅減稅惠民措施，其中，包括自106年度起每年基本生活所需的費用不予課稅且逐年調整金額、107年度起實施所得稅制優化方案大幅調高標準扣除額及薪資、身心障礙、幼兒學前特別扣除額4項扣除額度並實施股利所得課稅新制。

財政部表示，為了進一步減輕薪資所得者、租屋、高齡及育兒家庭的租稅負擔，108年度增訂長期照顧特別扣除額並自114年度起調高至新台幣18萬元，自113年度起擴大幼兒學前特別扣除額適用範圍及調高扣除額度惠及所有育兒家庭、將房屋租金支出改列特別扣除額及調高扣除額度，以落實住宅、鼓勵生育及長期照顧政策。

為因應物價上漲，財政部表示，在優化所得稅制基礎下，財政部依消費者物價上漲幅度分別調整106年度、111年度、113年度及115年度免稅額、標準扣除額、薪資所得及身心障礙特別扣除額，並調高課稅級距及退職所得定額免稅金額。

財政部說明，民眾明年申報115年度綜合所得稅適用的免稅額調高至10.1萬元，年滿70歲以上者調高至15.15萬元；標準扣除額調高至13.6萬元，且有配偶者加倍扣除；薪資所得及身心障礙特別扣除額調高至22.7萬元，盼藉此持續減輕民眾租稅負擔。

財政部也以各種家庭情境模擬計算免繳所得稅金額，明年5月報稅時，租屋自住的單身上班族年薪64.4萬元、雙薪租屋家庭年薪110.8萬元、租屋且扶養2名6歲以下子女的四口之家年薪168.5萬元，或者租屋且扶養1名70歲以上適用身心障礙及長期照顧扣除額長者及2名6歲以下子女的三代同堂家庭，年薪224.35萬元，均可免繳所得稅。

財政部表示，依照情境計算，115年度免繳所得稅金額將較106年度增加33.8萬元、49.6萬元、84.7萬元及114.55萬元。財政部將持續盤點稅制，推動合宜租稅措施，在兼顧財政收入與租稅公平下，照顧經濟相對弱勢族群，減輕民眾生活負擔，建構優質暖心賦稅環境。