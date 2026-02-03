快訊

淡水傍晚嚴重事故！休旅車撞機車釀連環車禍 騎士噴飛摔落水溝命危

獨／康熙來了！小S主持大S追思會玩地獄哏 虧蔡康永「要立雕像嗎」

聽新聞
0:00 / 0:00

明年減稅措施曝！每人免稅額調至10.1萬 租屋單身者免稅門檻64.4萬

中央社／ 台北3日電
財政部。圖／聯合報系資料照
財政部。圖／聯合報系資料照

財政部今天表示，近年推動優化所得稅制，106年度起基本生活費不予課稅且逐年調整金額，並配合物價指數調整各項扣除額，明年5月報稅時每人免稅額將調高至新台幣10.1萬元，加計標準扣除額、薪資所得及身心障礙特別扣除額，以租屋自住的單身上班族為例，免稅門檻為64.4萬元。

新春將至，財政部今天發布新聞稿說明近年綜合所得稅減稅惠民措施，其中，包括自106年度起每年基本生活所需的費用不予課稅且逐年調整金額、107年度起實施所得稅制優化方案大幅調高標準扣除額及薪資、身心障礙、幼兒學前特別扣除額4項扣除額度並實施股利所得課稅新制。

財政部表示，為了進一步減輕薪資所得者、租屋、高齡及育兒家庭的租稅負擔，108年度增訂長期照顧特別扣除額並自114年度起調高至新台幣18萬元，自113年度起擴大幼兒學前特別扣除額適用範圍及調高扣除額度惠及所有育兒家庭、將房屋租金支出改列特別扣除額及調高扣除額度，以落實住宅、鼓勵生育及長期照顧政策。

為因應物價上漲，財政部表示，在優化所得稅制基礎下，財政部依消費者物價上漲幅度分別調整106年度、111年度、113年度及115年度免稅額、標準扣除額、薪資所得及身心障礙特別扣除額，並調高課稅級距及退職所得定額免稅金額。

財政部說明，民眾明年申報115年度綜合所得稅適用的免稅額調高至10.1萬元，年滿70歲以上者調高至15.15萬元；標準扣除額調高至13.6萬元，且有配偶者加倍扣除；薪資所得及身心障礙特別扣除額調高至22.7萬元，盼藉此持續減輕民眾租稅負擔。

財政部也以各種家庭情境模擬計算免繳所得稅金額，明年5月報稅時，租屋自住的單身上班族年薪64.4萬元、雙薪租屋家庭年薪110.8萬元、租屋且扶養2名6歲以下子女的四口之家年薪168.5萬元，或者租屋且扶養1名70歲以上適用身心障礙及長期照顧扣除額長者及2名6歲以下子女的三代同堂家庭，年薪224.35萬元，均可免繳所得稅。

財政部表示，依照情境計算，115年度免繳所得稅金額將較106年度增加33.8萬元、49.6萬元、84.7萬元及114.55萬元。財政部將持續盤點稅制，推動合宜租稅措施，在兼顧財政收入與租稅公平下，照顧經濟相對弱勢族群，減輕民眾生活負擔，建構優質暖心賦稅環境。

綜合所得稅 財政部 免稅額 租屋

延伸閱讀

財政部金融支持 挺企業出口

新聞中的法律／虛擬幣反避稅立法 加快腳步

助大專校院改善身心障礙學生友善環境 教育部兩年補助8520萬

現任總統告國稅局和財政部！川普為稅務資料外洩興訟 求償100億美元

相關新聞

明年減稅措施曝！每人免稅額調至10.1萬 租屋單身者免稅門檻64.4萬

財政部今天表示，近年推動優化所得稅制，106年度起基本生活費不予課稅且逐年調整金額，並配合物價指數調整各項扣除額，明年5...

就學遷戶籍差點多繳1.1萬 新制上路身障牌照稅不再卡戶籍

新竹林女為載送無駕照、持身障證明的父親復健，以名下車輛供其使用，卻因孩子就學需遷出戶籍，過去恐喪失牌照稅免稅資格。新竹市...

漏稅被查獲 抵稅資格撤銷

年關將近，不少公司行號都趕在農曆春節前，趕緊將貨物進口入關。財政部台北國稅局提醒，營業人經海關查獲短報進口貨物完稅價格而...

按月申報營業稅展延至2月23日

財政部北區國稅局表示，按月申報營業稅的營業人申報今年元月份銷售額、應納或溢付營業稅額，因適逢農曆春節連續假期，為便利營業...

在陸已繳稅款 限額抵綜所稅

財政部北區國稅局表示，納稅義務人如有取得大陸地區來源所得，應併同個人綜合所得稅申報並課徵所得稅，而其在大陸地區已繳納稅額...

新聞中的法律／虛擬幣反避稅立法 加快腳步

國際反避稅將邁入新階段，加密貨幣將是未來重點之一。經濟合作暨發展組織（OECD）已提出「加密資產申報框架」（CARF），...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。