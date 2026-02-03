就學遷戶籍差點多繳1.1萬 新制上路身障牌照稅不再卡戶籍

新竹林女為載送無駕照、持身障證明的父親復健，以名下車輛供其使用，卻因孩子就學需遷出戶籍，過去恐喪失牌照稅免稅資格。新竹市稅務局表示，修法後只要車籍地仍與身障者戶籍地相同，即使不同戶籍，仍可免徵使用牌照稅。

新竹市稅務局指出，林女與父親原同住同戶籍，名下2000cc車輛長期作為載送父親往返醫院定期復健之用，車籍地也與戶籍地一致。依修法前規定，身障者須與二親等以內親屬同戶籍，相關車輛方可免徵使用牌照稅，一旦戶籍遷出，免稅資格即遭註銷，每年須負擔1萬1230元稅款。

稅務局表示，立法院日前三讀通過使用牌照稅法第7條修正條文，總統於今年1月28日公布施行。修正條文增訂，無駕照身心障礙者，得以二親等以內親屬所有車輛，且車籍地與身心障礙者（下稱身障者）戶籍地相同，免徵使用牌照稅，提供照顧身障者使用的車輛更具彈性，以符合現代社會需求。

新竹市稅務局長蘇蔚芳說明，修法前身障者需與二親等以內親屬相同戶籍，方能免徵使用牌照稅。此次修法考量到協助照護身障者的親屬，未必與身障者同戶籍，因此放寬規定，二親等內親屬所有車輛，只要車籍地與無駕照身障者戶籍地相同，也適用免徵使用牌照稅，讓免稅不再受戶籍限制。

蘇蔚芳表示，經統計，新規定施行後，新竹市約有653輛車符合資格，稅務局將主動輔導民眾申請，每年可減免使用牌照稅約480萬元。

稅務局補充，身障者本人所有之車輛，由稅務局主動核定免稅，無需申請；若以二親等以內親屬名下車輛申請免稅，仍須主動向稅務局提出申請，每位身障者以1輛車為限，提醒民眾越早申請，越早享有免稅優惠。如有疑問，可至稅務局網站查詢，或撥打03-5225161分機311到317、0800-000321，以及1999市民服務專線。