漏稅被查獲 抵稅資格撤銷

年關將近，不少公司行號都趕在農曆春節前，趕緊將貨物進口入關。財政部台北國稅局提醒，營業人經海關查獲短報進口貨物完稅價格而補徵之營業稅額，依規定不可申報扣抵銷項稅額，將喪失抵稅資格。

依《營業稅法》規定，營業人當期銷項稅額，扣減進項稅額後的餘額，就是當期應納或溢付營業稅額；依營業稅法施行細則規定，營業人進口貨物，經查獲短報進口貨物完稅價格，並有營業稅法第51條第1項中各種漏稅情形之一，經海關補徵的營業稅額，將不得申報扣抵銷項稅額。

營業稅法第51條第1項規定的漏稅情形，包括未依規定申請稅籍登記而營業；超過規定期限30日未申報銷售額或統一發票明細表，也未按應納稅額繳納營業稅；短報或漏報銷售額；申請註銷登記後，或經主管稽徵機關依營業稅法規定停止營業後，仍繼續營業；虛報進項稅額；逾規定期限30日未依規定繳納營業稅，以及其他有漏稅事實。

例如，甲公司經海關查獲短報進口貨物完稅價格而補徵營業稅，等到申報當期營業稅時，將海關核發「海關進口貨物稅費繳納證兼匯款申請書」申報扣抵當期銷項稅額。但國稅局發現，這筆申請書上已遭海關加註「此為違章案件稅單，營業人不得列入扣抵銷項稅額，以免受罰」的提醒文字，也就是說，甲公司涉有虛報進項稅額情況，除補徵營業稅外，並依營業稅法規定，依照所漏稅額處五倍以下罰鍰。

國稅局呼籲，營業人如有將不得扣抵的進項憑證申報扣抵銷項稅額，在未經檢舉、未經調查前，自動向稅捐稽徵機關補報並補繳所漏稅款，可依稅捐稽徵法規定，加計利息免予處罰。