按月申報營業稅展延至2月23日
財政部北區國稅局表示，按月申報營業稅的營業人申報今年元月份銷售額、應納或溢付營業稅額，因適逢農曆春節連續假期，為便利營業人及稅務代理人順利完成申報作業，申報繳納期限展延至2月23日。營業稅法規定，經核准按月申報營業稅的營業人，應在次月15日前申報銷售額、應納或溢付營業稅額。北區國稅局指出，今年元月份營業稅申報繳納期間，原本應為2月1日至15日止，因適逢農曆春節連假（2月14日至22日），依規定展延至2月23日。
營業人銷售貨物或勞務，依規定適用零稅率者，如外銷貨物或相關勞務等情況，可申請以每月為一期申報營業稅，同一年度內不得變更。國稅局呼籲，按月申報的營業人，應在2月23日前辦理營業稅申報並繳納稅款，若逾期報繳，將依規定按應納稅額加徵滯報金或怠報金，並按滯納稅額加徵滯納金與利息。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言