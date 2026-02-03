按月申報營業稅展延至2月23日

財政部北區國稅局表示，按月申報營業稅的營業人申報今年元月份銷售額、應納或溢付營業稅額，因適逢農曆春節連續假期，為便利營業人及稅務代理人順利完成申報作業，申報繳納期限展延至2月23日。營業稅法規定，經核准按月申報營業稅的營業人，應在次月15日前申報銷售額、應納或溢付營業稅額。北區國稅局指出，今年元月份營業稅申報繳納期間，原本應為2月1日至15日止，因適逢農曆春節連假（2月14日至22日），依規定展延至2月23日。

營業人銷售貨物或勞務，依規定適用零稅率者，如外銷貨物或相關勞務等情況，可申請以每月為一期申報營業稅，同一年度內不得變更。國稅局呼籲，按月申報的營業人，應在2月23日前辦理營業稅申報並繳納稅款，若逾期報繳，將依規定按應納稅額加徵滯報金或怠報金，並按滯納稅額加徵滯納金與利息。