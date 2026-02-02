在陸已繳稅款 限額抵綜所稅

財政部北區國稅局表示，納稅義務人如有取得大陸地區來源所得，應併同個人綜合所得稅申報並課徵所得稅，而其在大陸地區已繳納稅額，可自應納稅額內扣抵。

依據《兩岸人民關係條例》規定，國人赴中國大陸投資、工作或短期出差停留的大陸地區來源所得，依法仍負有向我國政府納稅的義務。台灣地區人民、法人、團體或其他機構有大陸地區來源所得者，應併同台灣來源所得課徵所得稅。

國稅局表示，綜所稅是自行申報制，有所得就要申報，由於大陸所得並非國稅局提供查調所得範圍，過去常有民眾忽略，或誤以為大陸所得屬海外所得、僅需計算最低稅負，而導致漏報。

國稅局表示，雖然大陸來源所得要在台灣報稅，但為避免重複課稅，納稅人在大陸地區已繳納的稅額，包含扣繳、自繳等，附上納稅證明，可自應納稅額中扣抵。但扣抵數額有上限，不得超過因加計大陸地區所得，而依台灣適用稅率計算增加的應納稅額。

若以公式來看，加計大陸所得後的綜所稅額，與加計前的綜所稅額，兩者差額就是可扣抵限額；這筆可扣抵限額，與在大陸已繳納所得稅額相比，採較低者為限額。

舉例來說，陳先生（化名）加計大陸地區來源所得後，應納稅額為50萬元，尚未加計大陸地區來源所得前的應納稅額為40萬元，兩者間的差額10萬元，為可扣抵限額；即使在大陸地區已繳納所得稅12萬元，仍只能申報扣抵10萬元。

過去曾有營利事業未計算可扣抵稅額上限，直接在大陸繳多少、就申報扣抵多少，導致被國稅局剔除補稅，影響自身權益。

個人有大陸地區來源所得及可扣抵稅額，應檢附完納所得稅額證明，包括納稅義務人姓名、住址、所得年度、所得類別、全年所得額、應納稅額及稅款繳納日期等項目，並經大陸地區公證處公證；同時，公證書「正本」務必要記得帶回台灣，再經海基會驗證，供國稅局核認。