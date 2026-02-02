上季查定營業稅 10日前繳納

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部北區國稅局表示，去年度第4季小規模營業人查定銷售額的營業稅繳款書，已於今年元月下旬陸續寄發，繳納期間自2月1日起至10日止，營業人應依限繳納，以免逾期遭加徵滯納金及利息。

針對每月銷售額20萬元以下的小規模營業人，國稅局採按季查定課徵營業稅，會在每年元月、4月、7月及10月底前填發前一季的繳款書通知繳納。

去年因為農曆春節較早，落在1月底、2月初，財政部為維護營業人權益，給予更多準備期，將前一年第4季的查定課徵營業稅繳納期限順延二周，但今年因農曆春節落在2月中下旬，因此今年並未再延長。

國稅局提醒，第4季查定營業稅繳納期間為2月1日至10日止，應留意期限，如逾期繳納，每逾三日將加徵1%滯納金，最高加徵至10%，並會按日加計滯納利息，一併徵收。

營業稅 國稅局

