新聞中的法律／虛擬幣反避稅立法 加快腳步

國際反避稅將邁入新階段，加密貨幣將是未來重點之一。經濟合作暨發展組織（OECD）已提出「加密資產申報框架」（CARF），申報資產為加密貨幣，申報主體為加密資產交易所，這部分發展會非常快，台灣若落後太多，恐影響跨國稅務查核及洗錢防制等重要業務。

據統計，全球已有超過70個國家承諾，將於2027至2029年間啟動CARF自動交換，屆時加密資產交易透明度將顯著提升。歐盟成員國、英國及日本等國家已率先實施，澳洲、新加坡、馬來西亞等國家也預計於2027年接軌，美國則計畫於2028年納入CARF相關機制。

台灣方面，在租稅資訊交換領域，財政部2017年訂定「金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法」（CRS作業辦法，又稱台版肥咖條款），財政部於每年報稅季期間，要求金融機構須申報金融帳戶，並於每年9月與交換國交換稅務用途金融帳戶資訊。

台灣目前已與日本、英國、澳大利亞交換，透過跨國交換資訊，可交叉比對異常狀況，揪出跨國避稅。

不過台灣這幾年的執行，仍是屬於CRS 1.0，近年OECD已提出CRS 2.0版本。CRS 1.0階段，僅要求傳統金融機構向稅局申報，而在2.0體制下，將電子支付機構也納入。也就是說，電子支付機構必須辨識背後客戶是不是屬於其他國家稅務居民，若有，理論上也應納入國與國之間的CRS資訊交換。

另外，在申報金融資產範圍方面，原本CRS 1.0階段，僅納入傳統金融商品，像現金存款、股票，但在CRS 2.0當中，納入央行數位貨幣、加密資產。

綜合來看，CRS 2.0要申報的金融機構變多了，金融資產範圍也更大，現階段台灣財政部也正在檢視、修正CRS相關作業辦法，去年已有相關討論，針對台版CARF，則尚未提出草案。

建議財政部在CRS 2.0方面，應加速完成相關修法，否則將無法與交換國針對CRS 2.0擴大納入的範圍進行資訊交換；針對未來更重要的加密貨幣交易，台灣也應加速推出台版CARF草案，儘快展開討論。

當許多國家自2027年起將陸陸續續展開交換，若台灣在這方面的立法腳步卻相對落後，將無法與其他國家交換到重要資訊，將影響稅務查核、洗錢防制等重要工作。

另外，針對加密貨幣課稅制度，財政部去年曾回函立法院說明課稅原則，概念上要先判斷是否屬於有價證券，若屬於有價證券，營利事業須課最低稅負。但如果並非定義為有價證券，屬於財產交易所得，個人應課綜所稅，稅率5％至40％；營利事業則併入營所稅課徵，稅率20％。

然而這些只是原則性規範，有很多實務問題待解，例如交易平台所在地，牽動所得屬於境內或境外；貨幣轉換過程所得何時實現？如何認定？是比特幣轉換成以太幣時就實現，還是等到「出金」才實現？仍待財政部後續更明確說明，將直接影響個人與企業稅負規劃。（本文由安永聯合會計師事務所稅務服務部營運長林志翔口述，記者翁至威整理）