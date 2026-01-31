快訊

好市多「新年禮盒」上架！會員齊推這款：一個早上就吃光

王祖賢59歲生日！今進駐小紅書：最珍貴的即是當下

陽明海運貨輪涉嫌走私大批海洛因！船長收押了

房地合一稅挹注長照年減150億 民團哀號：城鄉服務差距加大 為活下去

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
長照基金來自稅收的財源共四項稅目，也包括房地合一稅，但去年全年挹注規模年減14.9%，恐影響民間團體服務量能。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片
長照基金來自稅收的財源共四項稅目，也包括房地合一稅，但去年全年挹注規模年減14.9%，恐影響民間團體服務量能。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片

台灣正式邁入超高齡社會，但長照基金的稅收財源中，房地合一稅受房市急凍影響，牽動長照基金財源，去年全年挹注規模年減14.9%。有民間團體無奈說，為了活下去未來可能選擇較便利服務方式，進而犧牲偏遠或長照資源不足處。專家也示警，補助縮水、服務量增加，恐影響服務量能跟品質。

財政部統計，去年整年稅收挹注長照基金1090億元，占預算數比率102.9％，雖達成年度預算數，但全年挹注規模年減14.9%。其中，房地合一稅挹注的部分，相較於前年大減150億元。

台灣照顧管理協會榮譽理事長張淑慧表示，目前長照的部分費用是來自長照基金，長照基金基本上支援民間團體的服務量能，但隨著台灣正式邁入超高齡社會，補助縮水，但服務人數卻是大幅增加，就會影響到整個的服務量能跟服務品質，其次應該要思考長照基金能否開發更多元的來源。

長照基金財源包含遺贈稅、菸稅、菸品健康福利捐、捐贈收入、基金孳息收入、房地合一稅及政府預算撥充。張淑慧舉例，像是菸稅等，目前大宗的比例在是在國健署的全民健保安全準備金，但隨著需要長照的人數增加，來源的比例隨之調整，才有辦法支應。

談及補助減少與成本上升的矛盾，張淑慧坦言，補助經費減少時，對民團而言，像是人力是固定支出，薪資隨年資提高，人事成本及服務成本也隨著通膨提升，政府補助減少，長照相關成本提高，「請問錢要從哪扣？」

也有民間團體無奈說，以居家照顧服務員為例，薪水主要分為月薪制、時薪制，其中也包括交通等補助，若是在屏東、台東等中南部地區服務，就必須選擇較便利的服務方式，可能集中在都會，進而犧牲偏遠或長照資源不足的地方，因為補助經費減少、服務成本提高，就會影響到服務品質跟服務量，最終城鄉差距會越來越大，「但真的沒辦法，因為要活下來。」

長照 房地合一

延伸閱讀

肯定住宅法修正 民團：後續針對社住興辦退縮要求政院持續興建

民團：廢憲訴法修法公投連署破13萬 未達二階門檻不提出

金門警光會館多元使用整建動土 新增托嬰長照功能

市府盤點量能 桃園春節297間長照可供喘息、送餐服務

相關新聞

房地合一稅挹注長照年減150億 民團哀號：城鄉服務差距加大 為活下去

台灣正式邁入超高齡社會，但長照基金的稅收財源中，房地合一稅受房市急凍影響，牽動長照基金財源，去年全年挹注規模年減14.9...

住宅法修正 三讀通過 照顧婚育家庭

立法院會昨（30）日通過《住宅法》修正案三讀。修法重點包括擴大社會住宅入住資格，規劃20%額度優惠婚育家庭；提高包租代管...

勞保普通傷病給付可線上申辦 提前3至5天入帳

勞保被保險人如果因普通傷病住院不能工作，第4天起可申請勞保普通傷病給付。勞保局今天宣布，除臨櫃申辦外，現在起也可透過網路...

敦吉財報／EPS 5.16元 連五年賺進逾半個股本

敦吉（2459）公布去年財報自結數，每股純益為5.16元，已連續五年都賺進超過半個股本，法人估計該公司今年有機會挑戰連六...

產創研發投資抵減 有眉角

為鼓勵企業將資金投入研發，《產業創新條例》提供研發支出適用投資抵減。財政部中區國稅局表示，在適用這項租稅優惠時，若領有政...

雲端發票歸戶 中獎不漏接

隨著數位消費時代來臨，民眾與跨境電商往來頻繁，電商也都會開立雲端發票給消費者。財政部高雄國稅局提醒，在跨境電商購買影音或...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。