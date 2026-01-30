敦吉財報／EPS 5.16元 連五年賺進逾半個股本

當一名男子在養父母相繼離世，整理遺物時意外揭開身世之謎，並成功尋回生母，他希望能與生母恢復法律上的血緣關係。但在養父母已過世的情況下，他是否仍能如願？ 臺灣法律：司法溫情，仍可向法院聲請終止 在台灣的《民法》體系下，收養關係並不會因養父母死亡而自然消滅。養子女若希望與生父母恢復權利義務關係，必須先終止收養關係。本案中，養父母都已過世，依照現行規範，無法進行「協議終止」，但仍可向法院聲請「許可終止」，進而恢復與生母的法律親子關係。 大陸法律：養父母死亡後，收養關係即固定不再變動

2026-01-29 15:01