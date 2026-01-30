敦吉財報／EPS 5.16元 連五年賺進逾半個股本
敦吉（2459）公布去年財報自結數，每股純益為5.16元，已連續五年都賺進超過半個股本，法人估計該公司今年有機會挑戰連六年賺進半個股本以上。
敦吉去年第4季合併營收為13.07億元，季增5%、年增7%，由於旺季帶動客戶需求升溫，在營收成長與毛利率持穩帶動下，營運表現優於預期。惟獲利表現仍受到子公司匯回股利必須課徵所得稅影響，稅後淨利為8,450萬元，季減52%、年減32%，每股純益為0.77元。
敦吉去年合併營收為49.08億元，年減5%，全年毛利率為28.41%，年減0.05個百分點，稅後淨利為5.57億元，年減3%，每股純益為5.16元，其中受子公司匯回股利課稅對獲利造成的影響數為0.68元。
就產品結構而言，敦吉去年前三大產品營收皆來自製造事業群，占比分別為音圈馬達、連接器與繼電器。
敦吉去年表現以事業群來看，通路事業群營收逆勢成長，製造及驗證事業群營收略為下滑。展望今年，外界認為，該公司三大事業群都有機會呈現小幅成長態勢。
