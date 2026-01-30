快訊

呂秋遠逼墮胎、離職判賠60萬 女律師林沄蓁落淚：謝謝法官看到真相

霸王寒流再現？美模式估2月9日北台0度 氣象粉專搖頭：很外行

經典賽／史上首次！蔡其昌宣布5000人海外直播派對場地敲定

敦吉財報／EPS 5.16元 連五年賺進逾半個股本

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
敦吉董事長鍾元凱。記者鐘惠玲/攝影
敦吉董事長鍾元凱。記者鐘惠玲/攝影

敦吉（2459）公布去年財報自結數，每股純益為5.16元，已連續五年都賺進超過半個股本，法人估計該公司今年有機會挑戰連六年賺進半個股本以上。

敦吉去年第4季合併營收為13.07億元，季增5%、年增7%，由於旺季帶動客戶需求升溫，在營收成長與毛利率持穩帶動下，營運表現優於預期。惟獲利表現仍受到子公司匯回股利必須課徵所得稅影響，稅後淨利為8,450萬元，季減52%、年減32%，每股純益為0.77元。

敦吉去年合併營收為49.08億元，年減5%，全年毛利率為28.41%，年減0.05個百分點，稅後淨利為5.57億元，年減3%，每股純益為5.16元，其中受子公司匯回股利課稅對獲利造成的影響數為0.68元。

就產品結構而言，敦吉去年前三大產品營收皆來自製造事業群，占比分別為音圈馬達、連接器與繼電器。

敦吉去年表現以事業群來看，通路事業群營收逆勢成長，製造及驗證事業群營收略為下滑。展望今年，外界認為，該公司三大事業群都有機會呈現小幅成長態勢。

營收 每股純益

延伸閱讀

亞德客獲利猛 2025年 EPS 42元 需求回溫支撐成長

創意2025年 EPS 28.13元

波若威去年12月 EPS 2.32元 盛群0.07元

雙鍵去年11月 EPS 0.34元

相關新聞

敦吉財報／EPS 5.16元 連五年賺進逾半個股本

敦吉（2459）公布去年財報自結數，每股純益為5.16元，已連續五年都賺進超過半個股本，法人估計該公司今年有機會挑戰連六...

產創研發投資抵減 有眉角

為鼓勵企業將資金投入研發，《產業創新條例》提供研發支出適用投資抵減。財政部中區國稅局表示，在適用這項租稅優惠時，若領有政...

雲端發票歸戶 中獎不漏接

隨著數位消費時代來臨，民眾與跨境電商往來頻繁，電商也都會開立雲端發票給消費者。財政部高雄國稅局提醒，在跨境電商購買影音或...

伙食費超額 應列薪資所得

財政部南區國稅局表示，企業提供員工在工作時間的飲食及膳食開支，無論是實際供給膳食或按月定額發給員工伙食代金，應留意計算伙...

養父母過世還能認祖歸宗嗎？律師：台灣靠「司法溫情」解套

當一名男子在養父母相繼離世，整理遺物時意外揭開身世之謎，並成功尋回生母，他希望能與生母恢復法律上的血緣關係。但在養父母已過世的情況下，他是否仍能如願？ 臺灣法律：司法溫情，仍可向法院聲請終止 在台灣的《民法》體系下，收養關係並不會因養父母死亡而自然消滅。養子女若希望與生父母恢復權利義務關係，必須先終止收養關係。本案中，養父母都已過世，依照現行規範，無法進行「協議終止」，但仍可向法院聲請「許可終止」，進而恢復與生母的法律親子關係。 大陸法律：養父母死亡後，收養關係即固定不再變動

進口快遞貨物3月起全面預先委任 海關：防杜冒名報關

財政部關務署規劃自今年3月1日起，全面實施「預先委任」制度，並規劃2月5日邀集業者公會及關貿公司召開修法說明會。關務署表...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。