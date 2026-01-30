伙食費超額 應列薪資所得

財政部南區國稅局表示，企業提供員工在工作時間的飲食及膳食開支，無論是實際供給膳食或按月定額發給員工伙食代金，應留意計算伙食費限額，超過限額部分，應轉列為員工薪資所得。

國稅局指出，伙食費屬薪資所得中各種補助費之一，按理應合併員工薪資所得扣繳所得稅。不過考量雇主業務便利及營業需要，營所稅查核準則規定，公司給予員工每人每月伙食費，包括加班誤餐費，最高以3,000元為限，可核實認定為伙食費，免視為薪資所得。

舉例來說，甲公司2024年員工100人，採按月包伙方式實際提供職工膳食，伙食費支出共380萬元，依前述規定，甲公司計算可列報伙食費限額為360萬元（即100人×3,000元×12個月），超過限額的20萬元部分，應轉列為員工薪資所得，並申報扣免繳憑單。國稅局提醒，營利事業申報伙食費時應注意限額規定。