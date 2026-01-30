快訊

海鯤艦首度潛航下潛約50公尺 測試聲納、動力

伙食費超額 應列薪資所得

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

財政部南區國稅局表示，企業提供員工在工作時間的飲食及膳食開支，無論是實際供給膳食或按月定額發給員工伙食代金，應留意計算伙食費限額，超過限額部分，應轉列為員工薪資所得。

國稅局指出，伙食費屬薪資所得中各種補助費之一，按理應合併員工薪資所得扣繳所得稅。不過考量雇主業務便利及營業需要，營所稅查核準則規定，公司給予員工每人每月伙食費，包括加班誤餐費，最高以3,000元為限，可核實認定為伙食費，免視為薪資所得。

舉例來說，甲公司2024年員工100人，採按月包伙方式實際提供職工膳食，伙食費支出共380萬元，依前述規定，甲公司計算可列報伙食費限額為360萬元（即100人×3,000元×12個月），超過限額的20萬元部分，應轉列為員工薪資所得，並申報扣免繳憑單。國稅局提醒，營利事業申報伙食費時應注意限額規定。

薪資 國稅局

延伸閱讀

醫師加班費免稅下月拍板 石崇良曝好消息：預計農曆年前發函財政部

年終達90,501元 要先扣稅

經營露營場 要辦稅籍登記

駐關島文化辦事處前處長陳盈連詐10萬美元遭約談 前秘書涉貪5萬交保

相關新聞

產創研發投資抵減 有眉角

為鼓勵企業將資金投入研發，《產業創新條例》提供研發支出適用投資抵減。財政部中區國稅局表示，在適用這項租稅優惠時，若領有政...

雲端發票歸戶 中獎不漏接

隨著數位消費時代來臨，民眾與跨境電商往來頻繁，電商也都會開立雲端發票給消費者。財政部高雄國稅局提醒，在跨境電商購買影音或...

伙食費超額 應列薪資所得

財政部南區國稅局表示，企業提供員工在工作時間的飲食及膳食開支，無論是實際供給膳食或按月定額發給員工伙食代金，應留意計算伙...

養父母過世還能認祖歸宗嗎？律師：台灣靠「司法溫情」解套

當一名男子在養父母相繼離世，整理遺物時意外揭開身世之謎，並成功尋回生母，他希望能與生母恢復法律上的血緣關係。但在養父母已過世的情況下，他是否仍能如願？ 臺灣法律：司法溫情，仍可向法院聲請終止 在台灣的《民法》體系下，收養關係並不會因養父母死亡而自然消滅。養子女若希望與生父母恢復權利義務關係，必須先終止收養關係。本案中，養父母都已過世，依照現行規範，無法進行「協議終止」，但仍可向法院聲請「許可終止」，進而恢復與生母的法律親子關係。 大陸法律：養父母死亡後，收養關係即固定不再變動

進口快遞貨物3月起全面預先委任 海關：防杜冒名報關

財政部關務署規劃自今年3月1日起，全面實施「預先委任」制度，並規劃2月5日邀集業者公會及關貿公司召開修法說明會。關務署表...

出售房屋當年房屋稅誰繳？竹市稅務局：2月末日是關鍵

房屋稅於每年5月開徵，如當年度有出售房屋，該由誰繳納房屋稅？黃姓竹科媽媽今年1月將名下房屋賣給一名林姓工程師，雙方已簽訂...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。