快訊

海鯤艦首度潛航下潛約50公尺 測試聲納、動力

雲端發票歸戶 中獎不漏接

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

隨著數位消費時代來臨，民眾與跨境電商往來頻繁，電商也都會開立雲端發票給消費者。財政部高雄國稅局提醒，在跨境電商購買影音或App等電子勞務取得發票，記得設定「歸戶」，才可集中管理發票，避免錯過中獎機會。

包括串流平台Netflix、音樂平台Spotify，或是App Store、Google Play等，都屬於跨境電商。財政部已規定，跨境電商銷售電子勞務給境內自然人，年銷售額達60萬元，應辦理稅籍登記並申報營業稅。

高雄國稅局表示，依規定，跨境電商應將雲端發票交付消費者，並透過交易使用的電子信箱儲存雲端發票，當發票中獎時，財政部電子發票整合服務平台會主動寄送中獎通知給消費者。

國稅局指出，為防止消費者錯失中獎通知，建議可於開獎前將「電子郵件載具」歸戶至手機條碼中，及完成領獎帳戶設定，就能輕鬆享有彙整發票、自動對獎及獎金自動匯入等多元便利。

跨境電商 消費 財政部

延伸閱讀

醫師加班費免稅下月拍板 石崇良曝好消息：預計農曆年前發函財政部

發票印出來500元直接飛了…還在拿紙本？勸長輩用載具「講這句」最有效

花1元中百萬！7-ELEVEN開出3張統一發票千萬大獎 快看幸運兒是你嗎？

統一發票開獎 超級幸運兒只花23元就中千萬元

相關新聞

產創研發投資抵減 有眉角

為鼓勵企業將資金投入研發，《產業創新條例》提供研發支出適用投資抵減。財政部中區國稅局表示，在適用這項租稅優惠時，若領有政...

雲端發票歸戶 中獎不漏接

隨著數位消費時代來臨，民眾與跨境電商往來頻繁，電商也都會開立雲端發票給消費者。財政部高雄國稅局提醒，在跨境電商購買影音或...

伙食費超額 應列薪資所得

財政部南區國稅局表示，企業提供員工在工作時間的飲食及膳食開支，無論是實際供給膳食或按月定額發給員工伙食代金，應留意計算伙...

養父母過世還能認祖歸宗嗎？律師：台灣靠「司法溫情」解套

當一名男子在養父母相繼離世，整理遺物時意外揭開身世之謎，並成功尋回生母，他希望能與生母恢復法律上的血緣關係。但在養父母已過世的情況下，他是否仍能如願？ 臺灣法律：司法溫情，仍可向法院聲請終止 在台灣的《民法》體系下，收養關係並不會因養父母死亡而自然消滅。養子女若希望與生父母恢復權利義務關係，必須先終止收養關係。本案中，養父母都已過世，依照現行規範，無法進行「協議終止」，但仍可向法院聲請「許可終止」，進而恢復與生母的法律親子關係。 大陸法律：養父母死亡後，收養關係即固定不再變動

進口快遞貨物3月起全面預先委任 海關：防杜冒名報關

財政部關務署規劃自今年3月1日起，全面實施「預先委任」制度，並規劃2月5日邀集業者公會及關貿公司召開修法說明會。關務署表...

出售房屋當年房屋稅誰繳？竹市稅務局：2月末日是關鍵

房屋稅於每年5月開徵，如當年度有出售房屋，該由誰繳納房屋稅？黃姓竹科媽媽今年1月將名下房屋賣給一名林姓工程師，雙方已簽訂...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。