雲端發票歸戶 中獎不漏接
隨著數位消費時代來臨，民眾與跨境電商往來頻繁，電商也都會開立雲端發票給消費者。財政部高雄國稅局提醒，在跨境電商購買影音或App等電子勞務取得發票，記得設定「歸戶」，才可集中管理發票，避免錯過中獎機會。
包括串流平台Netflix、音樂平台Spotify，或是App Store、Google Play等，都屬於跨境電商。財政部已規定，跨境電商銷售電子勞務給境內自然人，年銷售額達60萬元，應辦理稅籍登記並申報營業稅。
高雄國稅局表示，依規定，跨境電商應將雲端發票交付消費者，並透過交易使用的電子信箱儲存雲端發票，當發票中獎時，財政部電子發票整合服務平台會主動寄送中獎通知給消費者。
國稅局指出，為防止消費者錯失中獎通知，建議可於開獎前將「電子郵件載具」歸戶至手機條碼中，及完成領獎帳戶設定，就能輕鬆享有彙整發票、自動對獎及獎金自動匯入等多元便利。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言