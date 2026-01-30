快訊

海鯤艦首度潛航下潛約50公尺 測試聲納、動力

產創研發投資抵減 有眉角

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

為鼓勵企業將資金投入研發，《產業創新條例》提供研發支出適用投資抵減。財政部中區國稅局表示，在適用這項租稅優惠時，若領有政府補助款，及研發衍生收入時，都要記得從支出金額中剔除，再計算可抵減額度。

投資抵減優惠主要是鼓勵企業提升自主研發能力，持續投入創新研發活動，依產創條例第10條規定，可針對當年度研發支出扣除政府補助款及研發單位產生之收入後金額，以15％內抵減當年度應納營所稅額，或在該金額10％內，自當年度起三年內抵減各年度應納營所稅，二種方式擇一適用，抵減金額以不超過當年度應納稅額30%為限。

國稅局強調，依公司或有限合夥事業研究發展支出適用投資抵減辦法規定，適用投資抵減的研發支出，不包括政府補助款及研究發展單位產生之收入在內，且應以稅捐稽徵機關核定數為準。

舉例來說，甲公司申報2023年營所稅時，扣除政府補助款2,000萬元後，列報適用產創條例第10條研發支出6,000萬元，並於支出金額10％限度內，抵減自當年度起三年內各年度應納營所稅，可使用抵減稅額600萬元。

但國稅局查核發現，研發成果是提供關係企業使用，甲公司並依照該研發支出成本及費用加成向關係企業收取研發收入9,200萬元，在計算研發支出金額可適用投資抵減時，應將研發收入自研發支出中減除，因此，核定適用投資抵減之研究發展支出為0元，可抵減稅額0元，後續也遭到國稅局要求補稅。

研發 國稅局

延伸閱讀

年終達90,501元 要先扣稅

經營露營場 要辦稅籍登記

拉抬11月選情 川普用退稅換選票 考驗IRS發放速度

越南女博士變欠稅大戶禁出境 移民署回應、律師建議這樣做

相關新聞

產創研發投資抵減 有眉角

為鼓勵企業將資金投入研發，《產業創新條例》提供研發支出適用投資抵減。財政部中區國稅局表示，在適用這項租稅優惠時，若領有政...

雲端發票歸戶 中獎不漏接

隨著數位消費時代來臨，民眾與跨境電商往來頻繁，電商也都會開立雲端發票給消費者。財政部高雄國稅局提醒，在跨境電商購買影音或...

伙食費超額 應列薪資所得

財政部南區國稅局表示，企業提供員工在工作時間的飲食及膳食開支，無論是實際供給膳食或按月定額發給員工伙食代金，應留意計算伙...

養父母過世還能認祖歸宗嗎？律師：台灣靠「司法溫情」解套

當一名男子在養父母相繼離世，整理遺物時意外揭開身世之謎，並成功尋回生母，他希望能與生母恢復法律上的血緣關係。但在養父母已過世的情況下，他是否仍能如願？ 臺灣法律：司法溫情，仍可向法院聲請終止 在台灣的《民法》體系下，收養關係並不會因養父母死亡而自然消滅。養子女若希望與生父母恢復權利義務關係，必須先終止收養關係。本案中，養父母都已過世，依照現行規範，無法進行「協議終止」，但仍可向法院聲請「許可終止」，進而恢復與生母的法律親子關係。 大陸法律：養父母死亡後，收養關係即固定不再變動

進口快遞貨物3月起全面預先委任 海關：防杜冒名報關

財政部關務署規劃自今年3月1日起，全面實施「預先委任」制度，並規劃2月5日邀集業者公會及關貿公司召開修法說明會。關務署表...

出售房屋當年房屋稅誰繳？竹市稅務局：2月末日是關鍵

房屋稅於每年5月開徵，如當年度有出售房屋，該由誰繳納房屋稅？黃姓竹科媽媽今年1月將名下房屋賣給一名林姓工程師，雙方已簽訂...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。