養父母過世還能認祖歸宗嗎？律師：台灣靠「司法溫情」解套

聯合新聞網／ 兩岸律師楊軒廷
在台灣的《民法》體系下，收養關係並不會因養父母死亡而自然消滅。圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場。
當一名男子在養父母相繼離世，整理遺物時意外揭開身世之謎，並成功尋回生母，他希望能與生母恢復法律上的血緣關係。但在養父母已過世的情況下，他是否仍能如願？

臺灣法律：司法溫情，仍可向法院聲請終止。

在台灣的《民法》體系下，收養關係並不會因養父母死亡而自然消滅。養子女若希望與生父母恢復權利義務關係，必須先終止收養關係。本案中，養父母都已過世，依照現行規範，無法進行「協議終止」，但仍可向法院聲請「許可終止」，進而恢復與生母的法律親子關係。

大陸法律：養父母死亡後，收養關係即固定不再變動。

依大陸民法典，成年養子女若與養父母關係惡化，可協議解除，若協議不成可向人民法院提出訴訟，但並未允許養子女在養父母死亡後，單方向法院請求解除收養關係。本案中，男子的養父母都已過世，他將面臨既無法解除收養、亦無法與生母恢復法律親子關係的困境。

楊軒廷律師提醒：跨境身分調整，更需精準確認。

在跨境家庭或收養身分調整的案件中，兩岸法律差異往往會直接影響結果。若您或身邊的人正面臨類似問題，務必先確認適用的法律規定與程序，才能避免權益受損。

本文由《宸軒兩岸法律事務所》授權轉載，原文章轉此

