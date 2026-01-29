進口快遞貨物3月起全面預先委任 海關：防杜冒名報關

財政部關務署規劃自今年3月1日起，全面實施「預先委任」制度，並規劃2月5日邀集業者公會及關貿公司召開修法說明會。關務署表示，預先委任可防杜民眾遭冒名報關，亦可避免報關業者遭大量裁罰，各界均建議海關儘速推動。

媒體報導引述台北市航空貨運承攬公會說法，提醒不能在法律、系統與配套都沒準備好的情況下，全面實施「預先委任」制度，並提出對空運通關體系癱瘓風險的擔憂。

對此，關務署今天發布新聞稿說明，為防杜民眾遭冒名報關，海關自2021年12月起分階段逐步擴大實施個人進口快遞貨物簡易申報單預先確認委任措施，實施迄今已逾4年，期間海關進行多次宣導，多數業者及民眾均已熟悉相關作業模式。

根據關務署統計，截至2025年11月30日止，已有超過300萬民眾加入預先委任，報單採用預先委任比率已逾8成，全面實施的時機已成熟，因此修正入法，並訂自2026年3月1日起全面實施。

關務署說明，預先委任指的是民眾網購境外貨物後，先由報關業者透過「EZ WAY易利委」APP推播貨物資訊給民眾，經民眾確認與實際購買的貨物相符並完成線上委任後，再由報關業者辦理後續報關程序，以杜絕業者未經民眾同意逕行報關，衍生冒名報關情事，損害民眾權益。

關務署表示，目前多數業者均是在境外完成推播確認後始發貨來台，通關實務運作順暢，因此，媒體報導提及「到貨始發送通知」與實情不符，此外，經評估全面實施預先委任後，即便有少數業者未能於境外完成推播確認即發貨來台，導致貨物無法順利通關，現行倉容亦可負荷，應無媒體報導所稱「可能癱瘓空運通關」一事。

關務署澄清，EZ WAY易利委APP是由關貿網路股份有限公司因應2018年海關法規鬆綁，放寬進口快遞簡易申報的紙本報關委任得以線上辦理，而自行建置與維護的加值服務系統，以提供報關業者與進口人辦理線上委任服務，這項服務的收費基準向依商業模式由關貿公司與業者自行協調訂定，收費對象為報關業者，並非一般民眾，因此並無媒體報導所稱「全民買單」狀況。

關務署說明，考量部分業者對於海關實施預先委任及關貿公司收費有不同建議，為利政策順利推行，已訂於2月5日邀集業者公會及關貿公司召開修法說明會，就此次修法重點、相關配套措施及業者收費等議題進行充分說明及完整溝通，以利儘速全面實施預先委任，落實民眾權益保障。