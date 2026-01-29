快訊

出售房屋當年房屋稅誰繳？竹市稅務局：2月末日是關鍵

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市稅務局指出，在2月最後一日取得房屋並完成過戶登記者，就要負責繳納一整年的房屋稅。圖／新竹市稅務局提供
新竹市稅務局指出，在2月最後一日取得房屋並完成過戶登記者，就要負責繳納一整年的房屋稅。圖／新竹市稅務局提供

房屋稅於每年5月開徵，如當年度有出售房屋，該由誰繳納房屋稅？黃姓竹科媽媽今年1月將名下房屋賣給一名林姓工程師，雙方已簽訂買賣契約，但因房屋鑑價及貸款因素，導致所有權移轉登記延到3月才能完成，引發當年度房屋稅應由誰來繳的爭議。對此，稅務局指出，由於今2月末日的房屋稅籍資料仍登記為黃女，該年房屋稅仍應由黃負責繳納；若能於2月末日前完成移轉登記，則林將成為當年度房屋稅納稅義務人。

新竹市稅務局提醒，依據房屋稅條例第6條之1規定，每年2月末日為房屋稅納稅義務基準日，由當地主管稽徵機關按房屋稅籍資料核定當年度房屋稅納稅義務人，如在2月末日前完成移轉登記，新所有權人持有雖未滿一年，仍為全年房屋稅納稅義務人，如超過2月末日才移轉登記者，則由原所有權人為納稅義務人。

稅務局長蘇蔚芳表示，房屋稅課稅所屬期間為前一年7月1日起至當年6月30日止，配合房屋稅2.0新制，由按「月」改按「年」計徵，以每年2月末日為納稅義務基準日，由房屋所在地主管稽徵機關按房屋稅籍資料核定納稅義務人，並於每年5月1日起至5月31日止一次徵收。也就是說，在2月最後一日取得房屋並完成過戶登記者，就要負責繳納一整年的房屋稅。

稅務局補充，房屋移轉時要注意當年度房屋稅之稅捐歸屬，買賣雙方若於買賣契約書中約定房屋稅由誰繳，或按實際持有月份比例分攤，屬當事人之私權行為，不能因此變更納稅義務人及應納稅額。

此外，經法院拍賣取得者，自領得法院核發權利移轉證書之日起，即取得該不動產所有權，若拍賣案件拍定人在今年2月28日領得法院核發之不動產權利移轉證書，縱使於今年3月31日才完成地政登記，該年房屋稅納稅義務人仍為拍定人（新所有人）。

稅務局指出，網站設有「房屋稅2.0專區」，提供相關法規、宣導動畫影片、Q&A 及懶人包等，歡迎多加使用。如有任何疑問，可至稅務局網站查詢或撥03-5225161分機 401-418、0800-000321、1999 市民服務專線，將有專人為您服務。

