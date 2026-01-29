快訊

馬年生肖套幣漲價熱賣 台銀嘉義分行清晨排人龍「火速完售」

海鯤艦出海潛航了！高雄港至左營操演區潛水 軍事迷歡呼爭睹

身心靈療癒變煉獄！預約吃月餅被打死 藝識流創辦人、網紅牙醫4人起訴

聯合訂定收費標準 台中市不動產估價師公會踩紅線

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
台中市不動產估價師公會針對法院詢問辦理「簡易鑑定計價」案件收費標準，直接訂定會員統一收費標準為每案2萬元，違反公平交易法聯合行為規定，遭公平會開罰。圖／公平會提供
台中市不動產估價師公會針對法院詢問辦理「簡易鑑定計價」案件收費標準，直接訂定會員統一收費標準為每案2萬元，違反公平交易法聯合行為規定，遭公平會開罰。圖／公平會提供

公平會委員會議通過，台中市不動產估價師公會針對法院詢問辦理「簡易鑑定計價」案件收費標準，直接訂定會員統一收費標準為每案2萬元，違反公平交易法聯合行為規定，公平會除了要求台中市不動產估價師公會立即停止違法行為外，併處新台幣20萬元罰鍰。

公平會表示，此案起因彰化地方法院為確認袋地通行權事件等訴訟標的之價額，需先囑託鑑定人進行「簡易鑑定計價」，所以函請不動產估價師全國聯合會等團體轉知其會員，就有意願承接「簡易鑑定計價」之會員填報收費方式，以利法院建立鑑定人參考名冊。

台中市不動產估價師公會於轉收彰化地院函文後，並未依照函文意旨轉知所屬會員自行填報收費價額，個別回復彰化地院，而是初步詢問數名會員後回報法院鑑定費用不要低於每案2萬元，並於該會會員大會中宣達。另該公會請會員填復意願調查表之電子郵件及回復彰化地院之函文，也都載明收費標準原則上「2萬元/乙案」。

公平會指出，彰化地院建立鑑定人參考名冊目的，是為提供訴訟當事人可參考名冊上所列載收費標準選擇鑑定人，但由於台中市不動產估價師公會訂定「2萬元/乙案」之收費標準，導致名冊中68名屬於該公會會員的鑑定人，在主要鑑定項目欄位列載的收費標準都是「2萬元整/乙案」，致訴訟當事人難以透過名冊上的收費標準選擇鑑定人，即使有部分估價師願意接受較低的鑑定費用，也無法透過鑑定人名冊獲得更多承辦「簡易鑑定計價」機會，進而削弱價格競爭的誘因，並影響市場供需功能，違反公平交易法聯合行為禁止規定。

公平會強調，雖然台中市不動產估價師公會是為了協助法院建立鑑定人參考名冊，但訂定統一的收費標準，就逾越了公平交易法聯合行為的紅線，呼籲各公會團體不要再踩紅線。

彰化 台中 公平會

延伸閱讀

高市曾否認有金錢往來 日媒揭統一教團體買政治籌款派對券

金建希收賄案判決出爐 南韓統一教高層、議員賄賂皆被判刑

繼承量創史上新高 這兩都成「等房族」重鎮

男子抵押不動產籌款險被騙 豐原警與當鋪業者阻詐成功

相關新聞

聯合訂定收費標準 台中市不動產估價師公會踩紅線

公平會委員會議通過，台中市不動產估價師公會針對法院詢問辦理「簡易鑑定計價」案件收費標準，直接訂定會員統一收費標準為每案2...

年終達90,501元 要先扣稅

農曆春節將至，企業陸續發放年終獎金慰勞員工，也可能舉辦尾牙抽獎，財政部提醒企業及民眾，發放獎金或中獎應留意所得稅相關規定...

無薪假補貼 延長至7月底

為持續協助減班休息（俗稱無薪假）勞工穩定就業，勞動部昨（28）日公告，考量關稅遞延效應，將繼續辦理僱用安定措施，適用對象...

經營露營場 要辦稅籍登記

近年露營旅遊蔚為風潮，財政部中區國稅局表示，露營區經營型態日趨多元，業者應在開始營業前，依規定辦理稅籍登記，並按期報繳稅...

身障免牌照稅 有條件鬆綁

總統昨（28）日修正公布《使用牌照稅法》，增訂因身心障礙、無駕照者，二親等以內親屬所有且車籍地與身障者戶籍地相同，供該名...

年終獎金怎麼扣稅？國稅局：單次逾9萬須預扣5%

農曆春節將近，不少企業陸續發放年終獎金慰勞員工，也引發民眾關心年終獎金是否需要先扣稅。財政部高雄國稅局提醒，年終獎金屬於...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。