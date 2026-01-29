經營露營場 要辦稅籍登記

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

近年露營旅遊蔚為風潮，財政部中區國稅局表示，露營區經營型態日趨多元，業者應在開始營業前，依規定辦理稅籍登記，並按期報繳稅捐。

中區國稅局表示，只要提供營位出租、露營設備租借或其他收費服務等，即屬有營業行為，依法應辦理稅籍登記。

國稅局舉例，轄區內有一處獲網友四顆星評價的露營場，已依規定辦妥稅籍登記，因每月銷售額已達使用統一發票標準（即20萬元），經核定使用統一發票，結果遭民眾反映，去露營場消費時並未取得統一發票。

國稅局查核後發現，露營場2024年銷售貨物或勞務未依規定開立發票，漏報銷售額高達1,200萬餘元，除補徵營業稅60萬元外，並依規定裁處罰鍰30餘萬元。

