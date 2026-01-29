身障免牌照稅 有條件鬆綁
總統昨（28）日修正公布《使用牌照稅法》，增訂因身心障礙、無駕照者，二親等以內親屬所有且車籍地與身障者戶籍地相同，供該名身障者使用車輛，可免徵牌照稅。
財政部說明，在修法前，若因身心障礙情況而無駕照，本人、配偶或「同一戶籍」二親等內親屬所有，供身障者使用車輛，可免徵牌照稅，每位身障者以一輛為限。
財政部考量，考量居住地域關係，身障者可能由「非同一戶籍」的二親等內親屬照顧，並將其所有車輛供該名身障者使用，此次修法增訂，二親等內親屬所有且車籍地與身障者戶籍地相同（可判定供身障者使用）的車輛，也適用免稅，同樣以一輛為限。
依規定，免徵金額以排氣量2,400cc車輛之稅額為限，以自用小客車為例，最高享11,230元免稅。舉例來說，甲君為無駕照身障者，配偶所有自用小客車A排氣量1,800cc，兒子所有自用小客車B排氣量3,000cc，B車車籍地與甲戶籍地相同，A車及B車供甲君使用，依修正後規定，兩車都符合免稅要件，但以一輛為限，甲可選擇B車免稅，可省下11,230元。
