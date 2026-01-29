無薪假補貼 延長至7月底

為持續協助減班休息（俗稱無薪假）勞工穩定就業，勞動部昨（28）日公告，考量關稅遞延效應，將繼續辦理僱用安定措施，適用對象涵蓋九行業，延長實施至今年7月底。

適用的九行業包含：食品及飼品製造業、紡織業、橡膠製品製造業、塑膠製品製造業、金屬製品製造業、電力設備及配備製造業、機械設備製造業、汽車及其零件製造業，以及其他運輸工具及其零件製造業。

因應美國對等關稅、新台幣匯率波動及進口關稅政策調整等國際情勢變動，勞動部自去年8月1日起將僱用安定措施擴大適用至九個行業，原本辦理期間至今年1月31日止，但考量關稅遞延效應，昨日公告繼續實施至7月底。

勞動部指出，在公告辦理期間內，勞工如與雇主協議實施減班休息達30日以上，並經地方勞政機關列冊通報，即可依規定申領薪資差額補貼，補助金額為減班休息前後薪資差額的70%，以降低勞工因薪資減少對生計造成的衝擊。

勞動部指出，薪資差額補貼計算方式是減班休息前一至三個月平均月投保薪資，與實施減班休息後實際協議薪資差額的70%發給，按月核發，每人每月最高可領1萬1,500元。

截至今年1月15日止，僱用安定措施已補助471家事業單位、共計7,690名勞工薪資補貼，核發金額近5,000萬元。勞動部表示，考量關稅政策遞延效應，部分傳統產業仍面臨經營壓力，且產業正處於復甦與轉型關鍵期，為提供企業與勞工更大支持，決定延續九大行業僱用安定措施至2026年7月31日。