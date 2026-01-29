年終達90,501元 要先扣稅

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
財政部。聯合報系資料照
財政部。聯合報系資料照

農曆春節將至，企業陸續發放年終獎金慰勞員工，也可能舉辦尾牙抽獎，財政部提醒企業及民眾，發放獎金或中獎應留意所得稅相關規定，年終獎金屬薪資所得一部分，以今年標準來看，發放金額達9萬501元，雇主依法應先預扣稅款

財政部高雄國稅局表示，年終獎金及三節獎金屬於「非每月固定給付之薪資所得」，依薪資所得扣繳辦法規定，若單次發放金額達到「薪資所得扣繳稅額表」中無配偶及受扶養親屬者的起扣標準，即須辦理扣繳。

以2026年為例，起扣金額為9萬501元。也就是說，年終獎金當次發放金額達9萬501元者，公司應按給付金額扣取5%稅款，並於次月10日前繳納國庫；若未達起扣標準，則無須先行扣繳，但仍須列入員工當年度薪資所得，並依法申報扣免繳憑單。

舉例而言，某公司於2026年2月發放年終獎金，甲員工獲得8萬元、乙員工獲得10萬元。甲君的年終獎金未達起扣標準，免予扣繳；乙君的年終獎金已超過起扣點，公司應在發放時扣取5％、即5,000元稅款，乙君實際入帳金額為9.5萬元。

公司方面，應在2027年元月底前，併同2026年薪資申報甲、乙兩名員工的扣免繳憑單。

國稅局指出，年終獎金預扣5%稅款並非最終稅負，員工在申報個人綜所稅時，可將已扣繳稅額列入計算，抵減應納稅額，再多退少補；此外無論是否須預扣稅款，扣繳義務人均應在期限內完成扣免繳憑單申報。

另外，許多公司舉辦尾牙，也都會提供摸彩或抽獎，財政部指出，員工參加公司尾牙摸彩，幸運中獎的獎金或獎品屬於機會中獎所得，須計入個人綜合所得總額申報課稅。

對於公司而言，如果尾牙抽獎中獎人是境內居住者，應按給付全額10%扣繳稅款，若稅款不超過2,000元（即中獎價值20,010元以下）免扣繳，但仍須申報，並在次月10日前向國庫繳清稅款，次年元月底前開立扣免繳憑單並向國稅局申報。 

若中獎人並非境內居住者，不論中獎金額或獎品價值多寡，一律按給付全額的20%扣繳稅款，並於代扣稅款日起 十日內向國庫繳清稅款，並開立扣繳憑單向國稅局申報。

稅款 年終獎金 薪資

延伸閱讀

公股銀行年終最多14個月他直流口水 網戳破美夢：逃出來的人不少

你抽到啥？網曝尾牙最想要大獎「不是實體物」 一票社畜直呼超需要

獨／沈玉琳停工尾牙外溢馬力歐 業配超過50支尾牙春酒30場根本印鈔機

強化財務體質 國泰金控傳授上班族三招年終獎金放大術

相關新聞

年終達90,501元 要先扣稅

農曆春節將至，企業陸續發放年終獎金慰勞員工，也可能舉辦尾牙抽獎，財政部提醒企業及民眾，發放獎金或中獎應留意所得稅相關規定...

無薪假補貼 延長至7月底

為持續協助減班休息（俗稱無薪假）勞工穩定就業，勞動部昨（28）日公告，考量關稅遞延效應，將繼續辦理僱用安定措施，適用對象...

經營露營場 要辦稅籍登記

近年露營旅遊蔚為風潮，財政部中區國稅局表示，露營區經營型態日趨多元，業者應在開始營業前，依規定辦理稅籍登記，並按期報繳稅...

身障免牌照稅 有條件鬆綁

總統昨（28）日修正公布《使用牌照稅法》，增訂因身心障礙、無駕照者，二親等以內親屬所有且車籍地與身障者戶籍地相同，供該名...

年終獎金怎麼扣稅？國稅局：單次逾9萬須預扣5%

農曆春節將近，不少企業陸續發放年終獎金慰勞員工，也引發民眾關心年終獎金是否需要先扣稅。財政部高雄國稅局提醒，年終獎金屬於...

1樓做生意、2樓出租 住同棟透天僅實住樓層享優惠稅率

新竹市簡媽媽在新莊里持有4層樓透天，僅3、4樓供自住，其餘樓層出租或空置，稅務機關勘查後認定僅自住樓層可適用優惠稅率。新...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。