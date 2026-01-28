財政部：身障車免稅範圍放寬 二親等內親屬適用

為了照顧身障者「行」的需求，總統今天公布修正使用牌照稅法。財政部表示，未來二親等以內親屬所有且車籍地與身障者戶籍地相同的車輛，亦適用免稅規定，車主應向車籍所在地稽徵機關提出申請。

財政部賦稅署今天舉行例行記者會，官員說明，身障車免徵使用牌照稅的核心目的，是為了「供身障者使用的車輛」予以免稅，以減輕身障者或其照顧者的經濟負擔，保障身障者行的需求。

根據統計，114年全台共有71萬5835輛自用小客車符合身障車免徵使用牌照稅資格，減稅利益達新台幣64.4億元。

官員表示，考量實務上身障者可能是由非同一戶籍的二親等以內親屬照顧，並將所有車輛供該身障者使用，因此修法增訂二親等以內親屬所有，且車籍地與該身障者戶籍地相同的車輛亦適用免稅規定。

修法也明定每一身障者以1輛為限，以符合現代社會需求及合理化稅制，免徵金額以汽缸總排氣量2400cc車輛的稅額為限，以自用小客車為例，為1萬1230元。

舉例來說，某甲為持有身心障礙證明的身障者且無駕照，其配偶所有自用小客車（A車）排氣量1800cc，其兒子所有自用小客車（B車）排氣量3000cc，B車車籍地與甲戶籍地相同，A車及B車供甲使用，依法兩輛車均符合免稅要件，但以1輛為限。

財政部說明，若甲兒子申請B車免稅，則該車排氣量2400cc以下部分的使用牌照稅額免稅，該車稅額將自1萬5210元降至3980元。

財政部表示，符合身障車免稅規定資格車輛的車主，除身障者本人所有車輛是由地方稅稽徵機關主動核定免稅外，應向車籍所在地稽徵機關提出申請。

法律上的二親等，指的是兄弟姐妹、祖父母、孫子女等血親，以及配偶的兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶等姻親，均可適用修法後的免稅規定。