年終獎金怎麼扣稅？國稅局：單次逾9萬須預扣5%

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
財政部高雄國稅局提醒，年終獎金屬於薪資所得的一部分，發放金額若超過起扣標準，雇主須依法預先扣繳稅款。示意圖，非新聞當事照。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
財政部高雄國稅局提醒，年終獎金屬於薪資所得的一部分，發放金額若超過起扣標準，雇主須依法預先扣繳稅款。示意圖，非新聞當事照。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

農曆春節將近，不少企業陸續發放年終獎金慰勞員工，也引發民眾關心年終獎金是否需要先扣稅。財政部高雄國稅局提醒，年終獎金屬於薪資所得的一部分，發放金額若超過起扣標準，雇主須依法預先扣繳稅款

高雄國稅局指出，年終獎金及三節獎金屬於「非每月固定給付之薪資所得」，依《薪資所得扣繳辦法》第6條第2項及第7條第2項規定，若單次發放金額達到「薪資所得扣繳稅額表」中無配偶及受扶養親屬者的起扣標準，即須辦理扣繳。以115年度為例，起扣金額為9萬501元。

國稅局說明，年終獎金單次發放金額達9萬501元者，扣繳義務人應按給付金額扣取5%稅款，並於次月10日前繳納國庫；若未達起扣標準，則無須先行扣繳，但仍須列入員工當年度薪資所得，並依法申報扣免繳憑單。

舉例而言，A公司於115年2月發放年終獎金，員工甲獲得8萬元、乙獲得10萬元。由於甲的年終獎金未達起扣標準，免予扣繳；乙的年終獎金已達標準，A公司應於發放時扣取5,000元稅款（10萬元×5%），乙實際入帳金額為9萬5,000元。A公司並應於116年1月底前，併同115年度薪資申報甲、乙兩人的扣免繳憑單。

國稅局提醒，年終獎金預扣的5%稅款並非最終稅負，員工於申報個人綜合所得稅時，可將已扣繳稅額列入計算，抵減應納稅額，採多退少補方式結算。此外，不論是否須預扣稅款，扣繳義務人均應於期限內完成扣（免）繳憑單申報。

年終獎金 薪資 稅款

